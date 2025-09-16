Amerykański dron nad Polską. Krążył blisko granicy z Białorusią

Na mapach serwisu Flightradar24 widać, jak maszyna o kryptonimie FORTE10 zataczała liczne pętle w rejonie granicy z Białorusią. Internauci szybko wychwycili nietypowy lot, a RQ–4B Global Hawk w krótkim czasie stał się najpilniej śledzoną maszyną w sieci. Obecność drona w tym miejscu nie jest przypadkowa. Niemal równolegle na terytorium Białorusi odbywają się zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe Zapad–2025.

Nie jest to pierwsza misja RQ–4B Global Hawk nad polskim niebem w ostatnim czasie. 8 września bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą. Wówczas amerykański dron spędził na niebie około dwóch godzin, zbierając szczegółowe dane.

Amerykanie podrywają RQ-4B Global Hawk. Co to za dron?

RQ-4B Global Hawk to bezzałogowy statek powietrzny, który jest przeznaczony do prowadzenia długotrwałych operacji zwiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych na dużych wysokościach. Podczas misji za jego obsługę odpowiada zespół trzech operatorów, którzy nadzorują lot za pomocą specjalnego systemu łączności.

RQ-4B Global Hawk wyposażony jest w nawigację bezwładnościową, wspomaganą przez system GPS, co umożliwia w dużej mierze autonomiczny przebieg misji. Operatorzy mogą w tym czasie skupić się głównie na analizie zdjęć i danych przekazywanych przez systemy drona.

Dron RQ-4B Global Hawk znów lata nad Polską. Szpieguje ruchy Rosjan

Dron RQ–4B Global Hawk posiada rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk: