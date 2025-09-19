Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy PKP Intercity uruchomi nowe połączenie Trójmiasta z Zakopanym. Pociągi Pendolino na trasie znad morza do stolicy Tatr będą kursować codziennie, przez cały rok. Pierwszy regularny kurs przewidziany jest na 14 grudnia.

Rekordowy czas przejazdu

Jak podaje przewoźnik, nowe połączenie Express InterCity Premium zapewni bezpośrednią podróż z Gdyni do stolicy Tatr. Codziennie trasę będzie obsługiwać dwa składy, po jednym w każdym kierunku.

Dzięki nowemu połączeniu komfortowa podróż z Zakopanego do Gdańska zajmie 7 godzin, a z Krakowa do Zakopanego niecałe 2 godziny. Po drodze pociąg będzie miał postój w Warszawie. Według PKP Intercity podróż ze Stolicy do Zakopanego zajmie 4 godziny i 19 minut. W okresie wakacyjnym trasa zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu.

„Podróż z Zakopanego do Gdańska Głównego potrwa dokładnie 7 godzin i 1 minutę, a z Krakowa do Zakopanego 1 godzinę i 57 minut. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie. W wakacje relacja Pendolino zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu” - poinformował PAP rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz,

Rozkład jazdy nowej "Luxtorpedy"

Przewoźnik codziennie przewiduje dwa składy, jeden znad morza pod Tatry, a drugi w przeciwnym kierunku.

Pociąg z północy Polski ruszy z Gdyni o 11:31. Na dworcu Warszawa Centralna będzie po 3 godzinach 10 min, czyli około 14:40, do Krakowa pociąg odjedzie o godzinie 17, natomiast w Zakopanym zamelduje się tuż przez 19-tą. Z Zakopanego na północ kraju Pendolino wyruszy o 9:00, a w Gdyni będzie około godziny 16:30.

Promocyjny przejazd Pendolino do Zakopanego

Zanim na nową trasę na stałe wyjadą składy Pendolino, 18 października PKP Intercity planuje zorganizować specjalny, promocyjny przejazd za symboliczną złotówkę. Skład ruszy z Warszawy Wschodniej godz. 7:29, zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotrze o godz. 12:14. W drogę powrotną wyruszy o godz. 15:50, docierając do Warszawy Zachodniej o godz. 20:14..

Wielkie oczekiwania

- Bezwzględnie jest to połączenie oczekiwane od dawna w Zakopanem. Pierwsze Pendolino już testowo wjechało na dworzec zakopiański i zrobiło wszystkim apetyt na podróżowanie komfortowym pociągiem. (…) Pendolino nie tylko przewiezie pasażerów szybciej, ale i bardziej komfortowo. To wzmoży nastroje konsumenckie w portfolio z zamożniejszego gościa, który oczekuje tego rozwiązania – powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Jak zaznaczył Wagner, Zakopane wraca do standardu komunikacyjnego znanego z okresu międzywojennego, kiedy to pod Giewont kursowała Luxtorpeda wożąc turystów prestiżowo, szybko i komfortowo.

Nowa połączenie Pendolino jest możliwa dzięki zmodernizowanej pod koniec grudnia 2023 r. linii kolejowej na Podhale. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 mld zł netto odnowiono i zmodernizowano ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.