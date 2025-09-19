Od wejścia do Unii Europejskiej Polska skutecznie goni największe potęgi gospodarcze UE. „Podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze. Tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost” – Deutsche Welle cytuje niemiecką publiczną telewizję ARD.

Polska gospodarka od lat rośnie szybciej niż UE

ARD zacytowała wypowiedź Christophera Fussa, analityka agencji Germany Trade and Invest, w której zwrócił uwagę na to, że od lat polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna.

Polska zmniejsza dystans

Oczywiście całkowita siła gospodarcza Polski nadal jest dużo mniejsza niż Niemiec, ale sąsiad zza wschodniej granicy bardzo szybko nadrabia zaległości – zauważa ARD. W ocenie Fussa Polacy z większą otwartością podchodzą do nowych technologii.

Cyfryzacja i niższe koszty

Według wypowiedzi ekspertów dla ARD obecnie Polska stała się popularną lokalizacją przemysłową. Powodów takiej sytuacji jest wiele, a jedną z nich są ułatwienia administracyjne. W Polsce wiele rzeczy można załatwić przez internet, np. bardzo szybko można założyć start-up, znacznie szybciej niż w Niemczech.

ARD zacytowała także wypowiedź Thomasa Obsta, ekonomisty z Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW), który zauważył, że ze względu na niższe koszty wiele firm przenosi swoją działalność do Polski.

Czego Niemcy mogą się nauczyć od Polski?

Na pytanie: czego Niemcy mogą się nauczyć od Polski? ekonomista Thomas Obst odpowiedział, że elastyczności i zdolności dostosowywania się. "Zwłaszcza w kontekście cyfryzacji Niemcy mają jeszcze przed sobą długą drogę" – uważa ekonomista cytowany przez ARD.

Źródło: ARD, Deutsche Welle