Inflacja w lipcu 2025 roku

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2025 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,1 0,3 4,1 0,1
Inflacja towarów 1,9 0,1 3,2 -0,2
Inflacja usług 6,2 1,0 6,3 0,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 4,9 -0,6 4,9 0,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,5 0,3 6,7 0,6
Odzież i obuwie -1,3 -3,0 -1,5 -1,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,4 0,9 10,5 -0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,4 -0,3 -0,1 -0,1
Zdrowie 4,7 0,4 4,6 0,2
Transport -4,6 1,5 -6 -0,4
Łączność 4,1 0,3 4,4 0,7
Rekreacja i kultura 3,4 2,3 3,3 1,4
Edukacja 8,6 0,7 8 0
Restauracja i hotele 5,8 0,4 6 0,6
Inne towary i usługi 1,7 0,5 1,3 -0,1

(PAP Biznes)