Płaca minimalna 2026. O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2026 roku? Oto kwoty

Zgodnie z rządowym projektem, od początku 2026 roku najniższa krajowa pensja wzrośnie do 4806 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 140 zł w porównaniu do kwoty 4665 zł, która zacznie obowiązywać od lipca 2025 roku. Nowe przepisy, zgodnie z tradycją, wejdą w życie 1 stycznia. Przy tym poziomie płacy minimalnej, miesięczna kwota "na rękę" (netto) dla osoby zatrudnionej na pełen etat wyniesie około 3605,85 zł. Decyzja o takiej wysokości płacy minimalnej była podjęta jednostronnie przez rząd po nieudanych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka o 3 proc. jest niższa niż wcześniej zapowiadane 7,6 proc. lub kwota 5020 zł brutto.

Reklama

Nowa stawka godzinowa 2026

Wraz z pensją minimalną wzrośnie również minimalna stawka godzinowa przy niektórych umowach cywilnoprawnych. Od 2026 roku wyniesie ona 31,40 zł brutto . Zmiana ta ma znaczenie m.in. dla specjalistów zatrudnianych w placówkach oświatowych na umowę zlecenie, takich jak logopedzi czy pedagodzy.

Płaca minimalna 2026. Decyzja rządu po fiasku negocjacji

Wysokość podwyżki została jednostronnie ustalona przez Radę Ministrów, ponieważ Radzie Dialogu Społecznego (RDS), w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, nie udało się osiągnąć porozumienia w ustawowym terminie. W takiej sytuacji prawo upoważnia rząd do samodzielnego podjęcia decyzji w drodze rozporządzenia. Co istotne, rząd nie mógł zaproponować kwoty niższej niż ta, którą wcześniej przedstawił RDS do negocjacji.

Rozbieżne oczekiwania partnerów społecznych ws. minimalnego wynagrodzenia 2026

Propozycja rządu jest daleka od postulatów związków zawodowych, które domagały się, aby płaca minimalna w 2026 roku wynosiła co najmniej 5015 zł brutto. W ich ocenie taka kwota jest niezbędna do zrekompensowania pracownikom skutków inflacji i realnej poprawy ich sytuacji finansowej. Z kolei organizacje pracodawców uznały rządową propozycję za kompromisową, choć nie satysfakcjonuje ona strony społecznej.

Minimalne wynagrodzenie. Ile pracownik dostanie "na rękę"?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przy standardowych składkach i kosztach uzyskania przychodu, z pensji minimalnej 4806 zł brutto otrzyma na rękę (netto) kwotę około 3620 zł.

Płaca minimalna 2026 - Podsumowanie

Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna zostanie ustalona na poziomie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa na 31,40 zł brutto. Choć kwota ta jest niższa od oczekiwań związkowców, została już zawarta w projekcie rozporządzenia i najprawdopodobniej w tej formie wejdzie w życie. Dla sektora edukacji oznacza to konieczność aktualizacji budżetów w celu zapewnienia wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom.