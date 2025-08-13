Co to jest zasiłek rodzinny i kto może go otrzymać?

Zasiłek rodzinny to forma wsparcia finansowego, której celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Jest on dostępny dla rodzin, które spełniają kryterium dochodowe. Prawo do ubiegania się o zasiłek rodzinny przysługuje:

Rodzicom (lub jednemu z nich), a także opiekunowi prawnemu dziecka.

Opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która się nim opiekuje i złożyła wniosek o jego adopcję.

Pełnoletniej osobie uczącej się, jeśli nie jest już na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub wyroku sądowego w sprawie alimentów.

Warunki przyznania zasiłku rodzinnego

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, musisz spełnić następujące warunki:

Kryterium dochodowe: przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł netto. Jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, limit dochodu jest wyższy i wynosi 764 zł netto na osobę. Obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę" - jeśli przekroczysz limit, zasiłek będzie odpowiednio pomniejszony.

Wiek dziecka: zasiłek przysługuje do momentu, gdy dziecko ukończy 18 lat. Może być przedłużony: do 21. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole; do 24. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na studiach i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie są kryteria dochodowe i kwoty zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od dochodów rodziny. Aby otrzymać pełną kwotę, miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, limit ten wzrasta do 764 zł. Jeśli dochód przekroczy te progi, zasiłek nadal może być przyznany, ale w zmniejszonej kwocie, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Miesięczne kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

95 zł na dziecko do 5 roku życia.

124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat.

135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

Oprócz samego zasiłku rodzinnego, można ubiegać się o szereg dodatków:

Z tytułu urodzenia dziecka: jednorazowo 1000 zł.

Z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym: 400 zł miesięcznie.

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie 386 zł.

Z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej: 95 zł miesięcznie.

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł rocznie.

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością: 90 zł (do 5 lat) lub 110 zł (od 5 do 24 lat) miesięcznie.

Z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania: od 69 zł do 113 zł miesięcznie.

Kiedy i jak składać wnioski o zasiłek rodzinny?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia również w tradycyjnej, papierowej formie.