Dodatkowe 250 zł dla tysięcy emerytów. Wypłaty najpóźniej do 14 sierpnia
Osoby uczestniczące w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy. Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który nadzoruje program, przekazał instytucjom finansowym 29,8 mln zł na tzw. wpłaty powitalne. Ten jednorazowy bonus w wysokości 250 zł trafi do 119 tys. osób, które niedawno dołączyły do programu i spełniły określone warunki.
Czym jest PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK, to długoterminowy program oszczędzania, który ma na celu gromadzenie środków na emeryturę dla pracowników w Polsce. Jest to wspólny wysiłek, w którym składki pochodzą z trzech źródeł:
- Pracownik: Podstawowa składka wynosi 2 proc. twojego wynagrodzenia brutto, z możliwością dobrowolnego zwiększenia jej o dodatkowe 2 proc.
- Pracodawca: Pracodawca wpłaca podstawową składkę w wysokości 1,5 proc. twojego wynagrodzenia brutto i może również wpłacić dodatkową, dobrowolną składkę do 2,5 proc.
- Państwo: Rząd przekazuje jednorazową "wpłatę powitalną" w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.
Kluczowe cechy PPK
- Dobrowolność dla pracownika: Chociaż pracodawcy są zobowiązani do utworzenia PPK, udział w programie jest dla pracowników dobrowolny. Wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywani, ale mogą w każdej chwili zrezygnować. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie skończyli 70, mogą dołączyć na swój wniosek.
- Prywatne i dziedziczone środki: Pieniądze zgromadzone na koncie PPK są twoją własnością prywatną. Mogą być dziedziczone, a ty możesz wskazać, kto ma je otrzymać.
- Wypłaty: Możesz wypłacić swoje oszczędności po ukończeniu 60. roku życia. Istnieją również opcje wcześniejszej wypłaty w szczególnych przypadkach, takich jak pokrycie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu, czy w przypadku poważnej choroby twojej lub członka rodziny.
Program ten ma uzupełniać publiczny system emerytalny i zapewniać większe bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę.
Kto może otrzymać wpłatę powitalną w ramach PPK?
Aby otrzymać wpłatę powitalną w ramach PPK, musisz spełnić dwa kluczowe warunki:
- być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe,
- w tym czasie dokonać wpłat podstawowych za co najmniej 3 miesiące.
Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.
Kiedy pieniądze trafią na konta?
Zgodnie z informacjami na stronie PPK, wpłaty za drugi kwartał 2025 roku powinny pojawić się na rachunkach uprawnionych uczestników najpóźniej do 14 sierpnia 2025 roku. PFR zauważa, że rosnąca liczba beneficjentów (wzrost z 93,5 tys. w I kwartale 2025 roku) świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu oszczędzaniem na emeryturę w ramach PPK. Pamiętaj, że środki zgromadzone w PPK są prywatne i w pełni należą do uczestnika. Jeśli nie spełniłeś warunków tym razem, kolejny termin na wpłatę powitalną to listopad 2025 roku. Stan swoich oszczędności możesz sprawdzić na stronie instytucji finansowej, która prowadzi Twój rachunek PPK, lub za pomocą Serwisu MojePPK.