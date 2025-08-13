Dodatkowe 250 zł dla tysięcy emerytów. Wypłaty najpóźniej do 14 sierpnia

Osoby uczestniczące w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy. Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który nadzoruje program, przekazał instytucjom finansowym 29,8 mln zł na tzw. wpłaty powitalne. Ten jednorazowy bonus w wysokości 250 zł trafi do 119 tys. osób, które niedawno dołączyły do programu i spełniły określone warunki.

Reklama

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK, to długoterminowy program oszczędzania, który ma na celu gromadzenie środków na emeryturę dla pracowników w Polsce. Jest to wspólny wysiłek, w którym składki pochodzą z trzech źródeł:

Pracownik: Podstawowa składka wynosi 2 proc. twojego wynagrodzenia brutto, z możliwością dobrowolnego zwiększenia jej o dodatkowe 2 proc.

Pracodawca: Pracodawca wpłaca podstawową składkę w wysokości 1,5 proc. twojego wynagrodzenia brutto i może również wpłacić dodatkową, dobrowolną składkę do 2,5 proc.

Państwo: Rząd przekazuje jednorazową "wpłatę powitalną" w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

Kluczowe cechy PPK

Dobrowolność dla pracownika: Chociaż pracodawcy są zobowiązani do utworzenia PPK, udział w programie jest dla pracowników dobrowolny . Wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywani, ale mogą w każdej chwili zrezygnować. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie skończyli 70, mogą dołączyć na swój wniosek.

. Wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywani, ale mogą w każdej chwili zrezygnować. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie skończyli 70, mogą dołączyć na swój wniosek. Prywatne i dziedziczone środki: Pieniądze zgromadzone na koncie PPK są twoją własnością prywatną. Mogą być dziedziczone, a ty możesz wskazać, kto ma je otrzymać.

Wypłaty: Możesz wypłacić swoje oszczędności po ukończeniu 60. roku życia. Istnieją również opcje wcześniejszej wypłaty w szczególnych przypadkach, takich jak pokrycie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu, czy w przypadku poważnej choroby twojej lub członka rodziny.

Program ten ma uzupełniać publiczny system emerytalny i zapewniać większe bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę.

Kto może otrzymać wpłatę powitalną w ramach PPK?

Aby otrzymać wpłatę powitalną w ramach PPK, musisz spełnić dwa kluczowe warunki:

być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe,

w tym czasie dokonać wpłat podstawowych za co najmniej 3 miesiące.

Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Kiedy pieniądze trafią na konta?