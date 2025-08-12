Dobra wiadomość dla seniorów! Od 2026 roku wzrośnie ten dodatek do emerytury. ZUS automatycznie podwyższy świadczenie

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom wymagającym stałej opieki. Od 1 marca 2026 roku, w ramach corocznej waloryzacji, kwota ta ma ulec podwyższeniu. Podwyżka dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku to istotna wiadomość dla milionów osób uprawnionych do tego wsparcia. Chociaż wzrost nie jest duży, ma pomóc w utrzymaniu siły nabywczej świadczeń w obliczu rosnących kosztów życia. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku 2026 roku.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc przez ZUS osobom, które spełniają jeden z poniższych warunków:

ukończyły 75. rok życia (przyznawany automatycznie, bez wniosku),

są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (wymagany jest wniosek i orzeczenie od lekarza orzecznika).

W 2025 roku standardowy dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Warto jednak zaznaczyć, że inwalidzi wojenni, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymują wyższy dodatek w wysokości 522,33 zł.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, konieczne jest posiadanie prawa do emerytury lub renty z ZUS.

Rada Ministrów podjęła decyzję, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku uwzględniał 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Prognozy wskazują, że dzięki temu świadczenia wzrosną o co najmniej 4,9 proc. Jeśli te prognozy się potwierdzą, od 1 marca 2026 roku standardowy dodatek pielęgnacyjny może wzrosnąć do około 365,28 zł miesięcznie. Ostateczna kwota zostanie jednak ogłoszona dopiero w lutym 2026 roku.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z rentą lub emeryturą. Warto dodać, że osoby po 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Z kolei osoby, które nie ukończyły 75 roku życia muszą złożyć wniosek do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS może odmówić wypłaty dodatku pielęgnacyjnego, jeśli osoba uprawniona do świadczenia przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca. Jeśli fakt przebywania w takiej placówce wyjdzie na jaw w trakcie rozpatrywania wniosku o dodatek, ZUS nie przyzna tego świadczenia.

Rolnicy i renciści ubezpieczeni w KRUS również mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny na podobnych zasadach co w ZUS, czyli po ukończeniu 75 lat lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Istnieją jednak pewne ograniczenia:

Dodatek nie przysługuje rencistom rolniczym, którzy wciąż prowadzą gospodarstwo rolne. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie działalności rolniczej.

Dodatku nie otrzymają także osoby przebywające w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Wiele osób myli dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym, choć są to dwa różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS) ma pierwszeństwo przed zasiłkiem. Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane przez gminy. Przysługuje on osobom wymagającym opieki z powodu niepełnosprawności, m.in. niepełnosprawnym dzieciom, dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom po 75. roku życia. W 2025 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny nie są tożsame. Są to dwa różne świadczenia. Nie można pobierać zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego jednocześnie.