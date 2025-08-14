Umowa pomiędzy Finlandią a USA

Dokument implementacyjny, dotyczący mechanizmów planowania, realizacji i finansowania budów, został podpisany w środę w Niemczech w Stuttgarcie w Dowództwie Sił Zbrojnych USA w Europie (USEUCOM). To pierwszy dokument wykonawczy do umowy o współpracy obronnej DCA (Defence Cooperation Agreement), zawartej między Finlandią a USA pod koniec 2023 r. Finlandia przystąpiła do NATO wiosną 2023 r.

Szef fińskiego resortu obrony podkreślił, że obok silnej obrony narodowej i członkostwa w NATO, umowa DCA oraz obecność wojskowa Amerykanów i ich zaangażowanie w obronę Finlandii stanowią „bardzo silny środek odstraszający dla kraju”.

„Fińsko-amerykańska współpraca obronna nabiera konkretów” – skomentowało w czwartek czasopismo o tematyce militarnej „Suomen Sotilas”.

To dopiero początek współpracy?

Do końca tego roku mają być zawarte kolejne, obecnie negocjowane, dodatkowe dokumenty administracyjne, w tym dotyczące kwestii podatkowych i celnych, a następnie w zakresie ruchu statków powietrznych i okrętów. Umowa DCA przewiduje, że amerykańskiej armii udostępnionych zostanie kilkanaście obszarów wojskowych na terytorium Finlandii, w tym lotnisk i portów w różnych częściach kraju, od Zatoki Fińskiej po Laponię.