Spotkanie Putin-Trump i współpraca gospodarcza

Wcześniej agencja Reutera, również powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że w spotkaniu weźmie udział doradca ekonomiczny Putina, Kiriłł Dmitrijew.

Dmitrijew, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, rozmawiał wcześniej ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve’em Witkoffem, a także mówił o możliwości współpracy biznesowej między Moskwą a Waszyngtonem.

Trump powiedział w środę, że jest duża szansa na to, by jego spotkanie z Putinem na Alasce zaowocowało wkrótce potem kolejnym spotkaniem, tym razem z udziałem przywódców Rosji i Ukrainy. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.