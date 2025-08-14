Program spotkania Putin-Trump

Uszakow powiedział, że ustalono już program szczytu: liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów. Przewidziano także śniadanie robocze. Po rozmowach Putin i Trump wezmą zaś udział we wspólnej konferencji prasowej.

W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina Kiriłł Dmitrijew oraz sam Uszakow.

Jak zaznaczył Uszakow, centralnym tematem szczytu będzie „uregulowanie ukraińskiego kryzysu”, ale liderzy przeprowadzą też rozmowy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy handlowej i gospodarczej, gdzie „istnieje wielki niewykorzystany potencjał”.

Doradca Putina dodał, że nie ustalono limitu czasowego spotkania. "Delegacja rosyjska wróci do Rosji natychmiast po zakończeniu rozmów" - oznajmił.