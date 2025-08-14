Rosnące oczekiwania na luźniejszą politykę pieniężną ze strony Rezerwy Federalnej wspierają wzrost kryprowalut napędzany niedawnym ogłoszeniem przez administrację Białego Domu reform finansowych. Na fali tego optymizmu bitcoin największa kryptowaluta świata pod względem kapitalizacji rynkowej wzrosła o 0,9 proc. do 124 002,49 dolarów na początku sesji w Azji, przebijając poziom poprzedniego szczytu z lipca.

Od początku 2025 roku bitcoin wzrósł o prawie 32 proc., dzięki długo oczekiwanym zmianom regulacyjnym w tym sektorze. Prezydenta Donalda nazwał siebie „prezydentem kryptowalut”, a jego rodzina w ciągu ostatniego roku dokonała szeregu inwestycji w tym sektorze – przypomina Reuters.

150 tys. USD całkiem realne

Reuters cytuje wypowiedź Tony'ego Sycamore'a, analityka rynku IG, który uważa, że wzrost wartości bitcoina jest napędzany rosnącą pewnością obniżek stóp procentowych przez Fed, utrzymującymi się zakupami instytucjonalnymi i działaniami administracji Trumpa mającymi na celu złagodzenie inwestycji w aktywa kryptograficzne.

„Technicznie rzecz biorąc, trwałe przebicie się powyżej 125 tys. dolarów mogłoby wywindować cenę BTC do 150 tys. dolarów” – napisał Sycamore w notatce.

Rynek kryprowalut puchnie w szybkim tempie

Wzrost wartości bitcoina wywołał również szerszy wzrost w tej klasie aktywów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, mimo wahań wywołanych szeroko zakrojoną polityką taryfową Trumpa.

Według danych CoinMarketCap, całkowita kapitalizacja rynkowa sektora kryptowalut wzrosła do ponad 4,18 biliona dolarów, podczas gdy w listopadzie 2024 r., kiedy Trump wygrał wybory prezydenckie w USA, rynek kryptowalut wart był około 2,5 biliona dolarów.

Źródło: Reuters