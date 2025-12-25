Specjalne świadczenie dla stulatków przyznawane było o 1972 roku i miało stałą wysokość. Odpowiadała ona kwocie bazowej, które obowiązywała w dniu setnych urodzin danego jubilata. Był to jednak system nieidealny, bo w zależności od roku, różni stulatkowie, otrzymywali różne świadczenia.

Warto także wspomnieć, że przez długi czas kwota ta nie była waloryzowana. Oznacza to, że raz przyznane świadczenie pozostawało takie samo do końca życia beneficjenta.

Świadczenie dla stulatków - co zmieniło się w zasadach w 2025 roku. Czy trzeba składać specjalny wniosek?

Od 2025 roku warunku przyznawania emerytury honorowej dla stulatków zostały uregulowane prawnie. Aby zapobiec dysproporcjom, wprowadzona została jedna kwota świadczenia, która jest niezależna od daty przyznania.

Aktualne świadczenie dla osób, które ukończyły setny rok życia wynosi 6589,67 zł brutto. Co bardzo ważne, większość stulatków dostaje to świadczenie z urzędu i nie musi składać żadnego wniosku. Jedynym wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy ktoś nie pobiera żadnego świadczenia - wówczas faktycznie o takie świadczenie trzeba wystąpić.

Osoby uprawnione muszą mieć także obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. W takiej sytuacji ZUS przyzna osobie stuletniej świadczenie honorowe od miesiąca, w którym ta osoba złoży wniosek.

Co więcej, jest to świadczenie, które w aktualnym stanie prawnym jest waloryzowane. Pierwszy raz do takiej sytuacji doszło właśnie 1 marca 2025 roku. Wówczas kwota świadczenia wzrosła z 6246,13 zł do wspomnianego 6 589,67 zł brutto.

Ilu stulatków żyje w Polsce?

Warto też przytoczyć statystyki dotyczące tego, ilu stulatków żyje w Polsce i pobiera honorową emeryturę. Według danych z końca 2023 roku w naszym kraju było 7,4 tysiąca osób po 100. roku życia. Co ciekawe 5602 osoby stanowią kobiety.

Brak konkretnych regulacji prawnych utrudniał niektórym osobom pobieranie opisywanego świadczenia. Według komunikatu z sierpnia 2025 roku świadczenie honorowe pobiera 3,8 tysiąca osób i jest to liczba dwa razy większa niż 2018 roku, kiedy to honorową emeryturę pobierało 1,9 tysiąca seniorów.