Największą kryptowalutą świata jest bitcoin, jednak inwestorzy coraz chętniej wybierają ether.

Prognoza dla bitcoina lekko skorygowana

Cel Citi wynoszący 133 tys. USD dla bitcoina, oznacza wzrost o około 12 proc. w stosunku kursu z godziny 05:30 GMT, który był na poziomie 118 747,48 USD – podał Reuters. W ciągu najbliższych 12. miesięcy Citi przewiduje dalszy wzrost ceny bitcoina do nawet 181 tys. USD.

Citi skorygowało nieznacznie w dół prognozę na koniec tego roku dla bitcoina wskazując na kompensujące czynniki makroekonomiczne, w tym silniejszego dolara i słabsze ceny złota.

Ether w górę

W przypadku etheru Citi wyznaczył nowy cel na koniec tego roku na poziomie 4500 USD. Dom maklerski spodziewa się, że na koniec 2025 r. kurs akcji będzie nieznacznie wyższy, dzięki dużym napływom środków z funduszy ETF i cyfrowych papierów wartościowych.Podwyższona prognoza oznacza wzrost o prawie 3 proc. w stosunku aktualnej ceny 4375 USD. Natomiast w ciągu najbliższych 12. miesięcy analitycy Citi przewidują wzrost ceny etheru do poziom 5440 USD.

Co napędzi wzrost kryptowalut?

Citi zakłada solidne napływy kapitału do bitcoina na koniec roku. O cenie analityków do największej waluty świata napłynie około 7,5 miliarda dolarów. Scenariusz wzrostowy oparty jest na silniejszych rynkach akcji i wyższym popycie.

W przypadku etheru wzrost jest napędzany przez zwiększoną adopcję i potencjalną generację zysku poprzez staking (czyli proces zabezpieczania i blokowania posiadanych tokenów w celu wspierania bezpieczeństwa) i zdecentralizowane platformy finansowe.

Czarny scenariusz

Według brokera możliwy jest też czarny scenariusz dla bitcoina, który może rozwinąć się w przypadku recesji makroekonomicznej. W scenariuszu pesymistycznym analitycy przewidują spadek ceny bitcoina do 83 tys. USD. W przypadku etheru trudniej jest modelować spadek wartości.

