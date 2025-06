Kto dziś inwestuje w krypto?

Z badania Binance przeprowadzonego w Polsce, Hiszpanii, Francji, Włoszech i na Litwie wynika, że dominującą grupę użytkowników kryptowalut stanowią osoby w wieku 26–45 lat. Co trzeci respondent ma od 26 do 35 lat, a niemal tyle samo – od 36 do 45 lat. To już nie tylko cyfrowi pionierzy, ale osoby z doświadczeniem zawodowym i planem finansowym.

Aż 47% badanych posiada wykształcenie wyższe, a 49% pracuje na pełny etat. Co więcej, tylko 18% handluje codziennie – 34% robi to rzadziej niż raz w miesiącu. Wskazuje to na przewagę strategii długoterminowych nad impulsywnym spekulowaniem.

„Europejska społeczność kryptowalutowa nie tylko rośnie – ona dojrzewa”, mówi Łukasz Pierwienis, Dyrektor Generalny Binance Poland. „Obserwujemy coraz bardziej zróżnicowaną grupę użytkowników: od wczesnych entuzjastów, którzy dorastali razem z rynkiem, po profesjonalistów i nowicjuszy, którzy podchodzą do kryptowalut w sposób przemyślany i celowy.”

Rosnąca popularność to także większe ryzyko

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników rośnie też aktywność cyberprzestępców. Coraz powszechniejsze są oszustwa wykorzystujące mechanizmy psychologiczne – presję czasu, strach przed utratą okazji (FOMO) czy nadmierne zaufanie.

Najczęstsze schematy to fałszywe rozdania kryptowalut, „rug pull” (oszustwa znikających projektów), phishing oraz tzw. oszustwa romansowe. Wszystkie mają jeden cel: wyłudzić środki lub dane logowania.

„Oszuści doskonale manipulują ludzką psychologią, zwłaszcza chęcią szybkiego i łatwego zarobku” – ostrzega Nils Andersen-Röed, Globalny Szef Jednostki ds. Dochodzeń Finansowych Binance. „Wykorzystują emocjonalne reakcje, takie jak strach przed utratą okazji, aby skłonić ofiary do pochopnych decyzji, które mogą kosztować ich całe inwestycje.”

Binance kontra oszustwa

W 2024 roku dzięki swoim systemom bezpieczeństwa Binance zapobiegło stratom użytkowników o wartości ponad 4,2 miliarda dolarów i odzyskało ponad 88 milionów dolarów. Firma stosuje zaawansowane zabezpieczenia, takie jak:

• monitorowanie w czasie rzeczywistym,

• przechowywanie środków w tzw. zimnych portfelach,

• szyfrowanie danych,

• protokoły wielopodpisowe,

• fundusz SAFU o wartości 1 miliarda dolarów jako bufor ochronny.

Dodatkowo użytkownicy mają dostęp do 2FA, listy zaufanych adresów oraz alertów bezpieczeństwa.

Edukacja jako pierwsza linia obrony

Binance podkreśla, że technologia to jedno, ale kluczowe jest świadome podejście użytkowników. Stąd kampanie edukacyjne, jak „Know Your Scam”, uczące identyfikowania zagrożeń i promujące podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa.

Jak mówi Andersen-Röed: „Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność. Binance dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników, ale to edukacja i świadomość są kluczowe w unikaniu oszustw.”