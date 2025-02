Powrót na fotel prezydent USA Donalda Trumpa, który pozycjonował się jako zwolennik kryptowalut, w ostatnich miesiącach napędził branżę. Stanowisko prezydenta USA wywołało zwiększoną aktywność rynkową, a kilka kryptowalut doświadczyło znaczących wzrostów, które w nadchodzących miesiącach mogą być kontynuowane.

Reklama

Oto kilka kryptowalut, które według portalu Quartz, warto obserwować w tym kwartale.

Bitcoin

Od czasu, gdy Donald Trump został ponownie wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Bitcoin, wiodąca kryptowaluta, wielokrotnie biła rekordy wszech czasów.

W dniu inauguracji Donalda Trumpa, Bitcoin osiągnął cenę 108 786 USD, co podsyciło optymizm inwestorów co do potencjalnego ogłoszenia Bitcoin Reserve. Kilka stanów wyraziło już zainteresowanie gromadzeniem Bitcoinów. W połowie lutego cena Bitcoina wynosiła 95 tys. dolarów.

Eter

Ether, to druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej. W ostatnim czasie Ether, podobnie jak Bitcoin, zyskuje na wartości, jednak, wciąż nie przekroczył swojego historycznego maksimum 4878 USD, osiągniętego w 2021 r.

Mimo to Ethereum pozostaje kamieniem węgielnym branży blockchain. Dzięki solidnemu ekosystemowi i ciągłym udoskonaleniom sieci, Ethereum ma duże możliwości rozwoju w najbliższej przyszłości, co sprawia, że jego natywny token, Ether, staje się kryptowalutą wartą uwagi w zmieniającym się krajobrazie kryptowalut - zauważa Quartz.

W połowie lutego cena Etheru wynosiła 2600 USD.

Solana

Solana jest jedną z najszybciej rozwijających się głównych kryptowalut. Solana rywalizuje z Ethereum i stała się silną platformą do hostowania setek zdecentralizowanych aplikacji (dApps).

Po udanym uruchomieniu ETF-ów Bitcoin i Ether, istnieją silne przesłanki, że także ETF-y Solana mogą zostać wkrótce uruchomione. Kilka firm zarządzających aktywami złożyło już wnioski o ich wprowadzenie.

W połowie lutego cena akcji Solany wynosiła 192 USD.

XRP

XRP jest natywnym tokenem XRP Ledger, blockchaina typu open source. Jest używany przez sieć płatniczą Ripple w celu ułatwienia transakcji transgranicznych i jest zaprojektowany, aby działać jako waluta pomostowa. Firma Ripple obsługuje sieć, ale nie jest właścicielem XRP.

Ripple od lat toczy batalię prawną z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która oskarża Ripple o sprzedaż XRP jako niezarejestrowanego papieru wartościowego. Jednak teraz sytuacja wydaje się korzystniejsza dla Ripple, bo sąd zmniejszył wysokość grzywny za naruszenie przepisów o ochronie inwestorów do 125 mln USD z 2 mld USD, o które wnioskowała SEC - przypomina Quartz.

Ponadto istnieją spekulacje, że SEC może wkrótce zatwierdzić fundusze ETF XRP .

W połowie lutego cena XRP wynosiła 2,4 USD.

Cardano

Po reelekcji Donalda Trumpa rozeszły sią pogłoski, że założyciel Cardano, Charles Hoskinson, może dołączyć do administracji Trumpa w 2025 roku. I chociaż te spekulacje pozostają niepotwierdzone, cena Cardano rośnie.

Co więcej, szanse na zatwierdzenie ETF-ów Cardano wzrosły, odkąd firma zarządzająca aktywami kryptograficznymi Grayscale złożyła wniosek o zatwierdzenie, co prawdopodobnie spowoduje wzrost ceny tokena - zauważa Qoartz.

W połowie lutego Cardano było wyceniane na 0,8 USD.