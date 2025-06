Dostosowanie polskich przepisów do prawa UE

"Przepisy są częścią działań deregulacyjnych. Projekt ustawy dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie kryptoaktywów (rozporządzenie MiCA - The Markets in Crypto-Assets Regulation). Nowe prawo przewiduje uregulowanie i objęcie nadzorem rynku kryptoaktywów, w tym przede wszystkim przepisów dotyczących ochrony klientów i inwestorów tego rynku. Ponadto uregulowana zostaje działalność tzw. internetowych kantorów walutowych" - czytamy w komunikacie.

Kryptoaktywa to cyfrowe odzwierciedlenie wartości (np. pieniędzy) lub praw, które można przenosić i przechowywać elektronicznie z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (np. blockchain). 20% osób korzystających z rynku kryptoaktywów w Polsce zostało oszukanych na różne sposoby, wskazano w materiale.

Proponowane zmiany

Najważniejsze rozwiązania:

Nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która zostaje wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne.

Dodatkowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników kantorów internetowych, będzie obowiązek, aby kantor internetowy prowadził dla swoich klientów indywidualny rachunek płatniczy.

Umożliwi to ochronę środków finansowych klientów, a także pozwoli na dysponowanie nimi w dowolnym momencie.

Doprecyzowane zostają niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem , a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Ma to na celu ochronę klienta i rynku przed nieuczciwymi podmiotami.

Wprowadzona zostaje odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów.

Za popełnienie czynów będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność karna zostaje wprowadzona w odniesieniu do najpoważniejszych naruszeń.

Zobowiązuje się dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)