Dofinansowanie do okularów od pracodawcy. Ile wynosi dofinansowanie do okularów przez pracodawcę w 2025 roku?

Jeśli pracujesz przy monitorze i potrzebujesz okularów lub soczewek, pracodawca ma obowiązek pokryć ich koszty. Nie możesz jednak pójść do dowolnego optyka – kluczowe jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające taką potrzebę.

Reklama

Dofinansowanie do okularów. Ile pracodawca zwraca za okulary i jak często?

Prawo nie określa minimalnej ani maksymalnej kwoty zwrotu – to pracodawca ustala ją w wewnętrznych przepisach firmy, np. w regulaminie. Kwoty te są bardzo różne, często wahają się od 100 do 500 zł, ale zdarza się, że zwrot jest niższy niż faktyczny koszt okularów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uważa to za zgodne z prawem, dając firmom swobodę w ustalaniu zasad dofinansowania.

Co ważne, częstotliwość refundacji nie jest ograniczona przepisami. Jeśli wada wzroku się pogłębi i lekarz medycyny pracy ponownie zaleci korekcję, masz prawo do kolejnej refundacji, niezależnie od tego, ile czasu minęło od poprzedniej. Pracodawca nie może w wewnętrznych regulaminach ustalać limitów czasowych, np. że kolejny zwrot przysługuje dopiero po pięciu latach.

Jak ubiegać się o dofinansowanie na okulary?

Procedura ubiegania się o refundację na zakup okularów jest prosta:

Badanie w medycynie pracy, które organizuje pracodawca. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że potrzebujesz korekcji wzroku. Wniosek o refundację wraz z rachunkiem/fakturą za zakupione okulary lub soczewki. Zwrot kosztów od pracodawcy, zazwyczaj wypłacany z najbliższą pensją.

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy w 2025 roku - podsumowanie najważniejszych informacji

Pracodawca ma obowiązek dofinansować zakup okularów lub soczewek korygujących wzrok, jeśli pracownik spędza przy komputerze co najmniej cztery godziny dziennie. Podstawą jest Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi, które od 2023 roku obejmuje także soczewki kontaktowe. Aby otrzymać zwrot kosztów, pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę oraz uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o konieczności stosowania korekcji wzroku. Refundacja obejmuje pełne okulary korekcyjne (soczewki oraz oprawki), czasem także powłoki antyrefleksyjne. Wysokość dofinansowania nie jest prawnie uregulowana i zależy od wewnętrznych ustaleń firmy, zazwyczaj waha się między 200 a 500 zł. Kwota ta powinna być określona w regulaminie pracy. Zwykle dofinansowanie można otrzymać raz na 2-3 lata, chyba że lekarz medycyny pracy potwierdzi wcześniejsze pogorszenie wzroku. Procedura uzyskania refundacji zwykle wygląda tak: po badaniu wzroku z zaświadczeniem, pracownik kupuje okulary, przedstawia fakturę pracodawcy i na jej podstawie otrzymuje zwrot odpowiedniej kwoty (może być konieczne dopłacenie różnicy, jeśli okulary są droższe niż limit dofinansowania). Otrzymana kwota jest zwolniona z podatku.