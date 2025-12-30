Koniec wojny w Ukrainie

– Widzę, że konflikt się skończy, podniosą flagę pokoju – powiedział jeden z szamanów, Juan de Dios Garcia, cytowany przez agencję Reutera. Reuters podkreśla, że grupa szamanów przewidywała zakończenie wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie już w 2023 roku.

Choroba Donalda Trumpa

– Stany Zjednoczone powinny się przygotować, ponieważ Donald Trump poważnie zachoruje – przewidywał Garcia w czasie dorocznego rytuału w dzielnicy Miraflores w Limie.

Upadek Nicolasa Maduro

– Widzimy Nicolasa Maduro pokonanego. Nicolas Maduro opuści Wenezuelę. Nie zostanie schwytany – dodał Garcia. Szamani przewidzieli również, że przyszłoroczne wybory prezydenckie w Peru wygra Keiko Fujimori, córka zmarłego w 2024 roku byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, który wiele spośród ostatnich lat życia spędził w więzieniu za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Wróżba szamanów w Peru

Przed poniedziałkową ceremonią szamani spotkali się, by wspólnie wypić halucynogenne wywary przyrządzone z użyciem miejscowych roślin, które według wierzeń dają im moc przewidywania przyszłości – przekazała z kolei agencja AP.(PAP)