Kwestie do ustalenia: terytorium i gwarancje bezpieczeństwa

Miller poinformował też, że do uzgodnienia między Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem pozostają kwestie terytorialne i charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Rosja stawia warunki

Jednak - jak przypomniał „Financial Times” - minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań. Przedstawiony Zełenskiemu w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA uznano za idący zbyt mocno na rękę Rosji i w efekcie prowadzonych przez weekend rozmów został on zmodyfikowany.

Ławrow powiedział we wtorek, że jeśli plan „wymazuje (...) kluczowe ustalenia”, które przywódca Rosji Władimir Putin uważał za osiągnięte podczas sierpniowego spotkania z Trumpem w Anchorage na Alasce, to „sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie”.

- Po Anchorage, gdy wydawało nam się, że ustalenia te zostały już sformalizowane, nastąpiła długa przerwa. Teraz przerwa ta została zerwana przez wprowadzenie tego dokumentu (...). Cała seria kwestii wymaga oczywiście wyjaśnienia – powiedział Ławrow, dodając, że oficjalnie nic Rosji nie zostało jeszcze przedstawione.

Ustalenia z Anchorage

Jak przypomniał „FT”, na Alasce Trump powiedział, że USA są gotowe uznać rosyjską aneksję Krymu z 2014 r. i skłonić Ukrainę do wycofania się z niektórych pozycji na linii frontu w Donbasie, jeśli Rosja zaprzestanie walk. Putin podkreślił wówczas, że porozumienie nie będzie możliwe, jeśli nie uwzględni „głównych przyczyn” konfliktu, czyli - według niego - zmiany reżimu w Kijowie, zakończenia ekspansji NATO i dostaw broni z Zachodu dla Ukrainy.