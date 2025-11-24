Nawet przedstawiciele ruchu MAGA mają wątpliwości co do Trumpa

Jak przypomina dziennik, przez wiele miesięcy prezydent USA Donald Trump lekceważył apele o upublicznienie dokumentów. „Ze swojego stanowiska wycofał się, gdy ok. 100 republikanów w Izbie Reprezentantów szykowało się do zignorowania jego sprzeciwu i wsparcia działań demokratów na rzecz ujawnienia akt zmarłego przestępcy" - pisze „DGP”. Wśród polityków skłonnych do takiej decyzji były „ważne postacie prezydenckiego ruchu MAGA", takie jak Marjorie Taylor Greene czy Lauren Boebert.

Reklama

Gazeta wskazuje na sondaż przeprowadzony na zlecenie NPR pod koniec września - czyli w momencie, w którym prezydent USA sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu - zgodnie z którego wynikami 67 proc. zarejestrowanych republikańskich wyborców popierało upublicznienie wszystkich akt przy zachowaniu anonimowości ofiar.

Granice potęgi Trumpa. Republikanie zmusili go do zmiany stanowiska

„Zmianę jego podejścia można więc odczytywać jako próbę minimalizowania strat. Trump starał się uniknąć całkowitego buntu republikanów w izbie, wiedząc, że wysokie poparcie dla projektu ustawy mogłoby zwiększyć presję na Senat, by go rozpatrzył i przesłał na biurko prezydenta - zmuszając Trumpa do zawstydzającego weta, które przedłużyłoby kontrowersje" - pisze „DGP".

Jak wskazano, doszło wobec powyższego do sytuacji, w której republikanie zmusili prezydenta Trumpa do zmiany swojego stanowiska, „ukazując granice jego politycznej potęgi".

„Sprawa coraz bardziej wpływała zresztą na jego notowania. Ocena prezydenta Donalda Trumpa spadła do 38 proc., osiągając najniższy poziom od czasu jego powrotu do władzy" - napisano.