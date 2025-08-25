Aktualne notowania ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 63,65 USD, niżej o 0,02 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 67,70 USD za baryłkę, w dół o 0,4 proc.

Rynki i główne czynniki wpływające na ceny

Inwestorzy śledzą sytuację związaną z podażą ropy naftowej w Indiach i możliwe skutki działań amerykańskiego banku centralnego w polityce monetarnej.

W ub. tygodniu doradca Białego Domu ds. handlu Peter Navarro wskazał, że kupując rosyjską ropę naftową, Indie finansują machinę wojenną Kremla. Zażądał, by przestały to robić.

Indie pod ostrzałem USA

Navarro dodał, że indyjski import ropy podkopuje wysiłki zmierzające do izolowania Rosji.

"Jeżeli Indie chcą być traktowane jak strategiczny partner USA, powinny zacząć stosownie się zachowywać" - podkreślił.

"Indie to dla Kremla +pralnia+. Taka jest rzeczywistość" - ocenił Navarro.

Stany Zjednoczone chcą ukarać Indie wprowadzeniem 50-procentowych karnych ceł na import z tego południowoazjatyckiego kraju, a mają one wejść w życie 27 sierpnia.

Prezydent USA Donald Trump nałożył wcześniej 25-procentowe cło na indyjskie towary i groził podwojeniem ich do 50 proc. właśnie od 27 sierpnia.

Taka stawka sprawiłaby, że indyjski eksport do USA, wart rocznie 85 mld USD, stałby się niekonkurencyjny.

Stanowisko Rosji

Rosja spodziewa się tymczasem, że Indie będą nadal kupować jej ropę.

"Import rosyjskiej ropy do Indii najprawdopodobniej utrzyma się na obecnym poziomie" - powiedział reporterom w New Delhi Jewgienij Griwa, zastępca przedstawiciela handlowego Rosji w Indiach.

"Rosja sprzedaje ropę do Indii z 5-procentową zniżką, a ta trzecia co do wielkości gospodarka Azji ma niewiele alternatyw" - dodał.

Przedstawiciel Rosji prognozuje, że handel dwustronny z Indiami będzie rósł rocznie o ok. 10 proc.

Polityka monetarna Fed

Tymczasem w piątek szef Fed Jerome Powell zasygnalizował możliwe dostosowanie polityki monetarnej amerykańskiego banku centralnego.

Powell na sympozjum w Jackson Hole wskazał na możliwe dostosowanie polityki monetarnej Fed m.in. ze względu na ryzyka dla zatrudnienia.

"Perspektywy w ramach scenariusza bazowego i przesuwający się bilans ryzyk mogą uzasadniać dostosowanie naszego nastawienia w polityce monetarnej" - powiedział szef Fed i dodał, że stabilność stopy bezrobocia i innych wskaźników rynku pracy pozwala Fed ostrożnie postępować, gdy rozważa zmiany w swoim stanowisku.

Reakcje rynków i oczekiwania traderów

Wg analityków "gołębi" komentarz Powella zostawia "otwarte drzwi" dla cięcia stóp procentowych przez Fed podczas wrześniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego.

Traderzy wyceniają szanse obniżki stóp procentowych we wrześniu w USA o 25 pb. na 84 proc.

"Uwaga rynków ropy skupia się w dalszym ciągu głównie na wydarzeniach krótkoterminowych" - wskazuje Gao Jian, analityk Qisheng Futures Co.

"Zanim na rynkach będzie widoczny pozytywny wpływ obniżek stóp procentowych przez Fed to jednak może upłynąć trochę czasu" - dodaje.