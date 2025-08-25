Białoruska presja na Polską granicę nadal trwa

W poniedziałek w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji odbyła się odprawa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z szefami służb i wojewodami nt. sytuacji na granicach. Podczas spotkania szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że im granica polsko-litewska jest szczelniejsza, tym bardziej służby Łukaszenki zwiększają presję na odcinku granicy polsko-białoruskiej.

- Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej, dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku - powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA przekazał też, że w związku z presją migracyjną wiceministrowie spraw wewnętrznych Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk w poniedziałek wezmą udział w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy, podczas którego będą rozmawiać o kolejnych, wspólnych działaniach uszczelniających polsko-litewską granicę.

Jak poinformował podczas odprawy szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan, na granicy polsko-białoruskiej 22 sierpnia zanotowano 257 usiłowań przekroczenia granicy, 23 sierpnia 219 usiłowań przekroczenia granicy, a 24 sierpnia 341 usiłowań przekroczenia granicy.

- Cały czas spotykamy się z agresją ze strony migrantów. Oczywiście ta agresja jest inspirowana przez służby białoruskie - mówił. Dodał, że w tym roku takich usiłowań zanotowano już ponad 23 tys. Dla porównania w całym ubiegłym roku było to 30 475 usiłowań przekroczenia granicy.

Prawie milion osób skontrolowanych na granicach z Litwą i Niemcami

Bagan poinformował ponadto, że od 7 lipca do 24 sierpnia kontrolą graniczną na granicach z Niemcami i Litwą objęto ponad 924 tys. osób, z czego ponad 507 tys. osób skontrolowano na granicy z Niemcami, a blisko 417 tys. na granicy z Litwą.

- W tym czasie skontrolowaliśmy blisko 436 tys. środków transportu. Odpowiednio na granicy z Niemcami ponad 229 tys., na granicy z Litwą ponad 206 tys. Ogółem na obu granicach odmówiliśmy wjazdu 343 cudzoziemcom: na granicy z Niemcami 200 osób, na granicy z Litwą 143 osób - powiedział Bagan.

Dodał, że do Polski w ramach readmisji uproszczonej przyjętych zostało 115 osób. - Są to wszyscy cudzoziemcy przekazani nam przez stronę niemiecką. Natomiast z Polski w ramach readmisji uproszczonej przekazaliśmy 63 cudzoziemców: do Niemiec 6 osób, na Litwę 57 osób - mówił.

Bagan zaznaczył, że w tym czasie zatrzymano na granicy polsko-litewskiej 17 pomocników, którzy usiłowali przewozić cudzoziemców przez granicę polsko-litewską, jadąc dalej do Niemiec. - W całym kraju w tym roku takich osób, czyli organizatorów i pomocników w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymaliśmy 353, spośród których 158 zostało tymczasowo aresztowanych - poinformował.

Spotkanie przedstawicieli MSWiA ze swoimi litewskimi i łotewskimi odpowiednikami

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do zapowiedzianego spotkania ze stroną Litewską i Łotewską, przekazał, że Polska potrzebuje dalszej, bliskiej współpracy z tymi krajami. Dodał, że w czasie, kiedy trudniej jest przekraczać granicę polsko-białoruską, migranci przenoszą się na granicę litewską i łotewską. Zaznaczył, że wspólnie z ministrami spraw wewnętrznych tych krajów będą zastanawiać się nad działaniami, które poprawią skuteczność ochrony granic.

Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk odniósł się do kwestii przedłużenia kontroli tymczasowych na granicach wewnętrznych. Zaznaczył, że w tej kwestii rozważane są różne opcje, jak przedłużenie kontroli w trybie nagłym, ale - jak mówił - w grę wchodzi również przedłużenie na okres 6 miesięcy. Podkreślił jednocześnie, że decyzja w sprawie przedłużenia kontroli nie została jeszcze podjęta.

Przypomniał również, że na początku września podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej. - Z inicjatywy pana ministra Kierwińskiego rozpoczęły się prace na temat przygotowania dużej nowelizacji ustawy o ochronie międzynarodowej. Będzie to jeden akt prawny, który zaproponuje nowe rozwiązania w zakresie ochrony międzynarodowej - mówił Duszczyk.

W ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji od 7 lipca na granicach z Litwą i Niemcami prowadzone są tymczasowe kontrole na wjazd do Polski. Początkowo zostały wprowadzone na 30 dni; od 6 sierpnia obowiązuje przedłużenie stosownego rozporządzenia MSWiA o kolejne dwa miesiące - do 4 października.