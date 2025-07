Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Reklama

Gazeta przypomina, że kontrole graniczne na przejściach z Niemcami i Litwą mają zacząć się w najbliższy poniedziałek i zauważa, że bliźniacze kontrole Niemcy prowadzą już od października 2023 r. Zwraca również uwagę, że skala cofania migrantów z Niemiec do Polski znana jest jedynie ze źródeł niemieckich.

"Te pokazują zaś, że w tym roku, do 29 czerwca nasi zachodni sąsiedzi odnotowali z terytorium Polski 4,6 tys. nielegalnych wjazdów. Największą grupę osób zawracanych do Polski (40 proc.) stanowili obywatele Ukrainy, a licznie reprezentowani byli też Afgańczycy, Somalijczycy, Syryjczycy, a nawet Kolumbijczycy. Spośród nich jedynie 856 udowodniono, że do Polski dostali się przez Białoruś" - czytamy. Dziennik zauważył również, że w pierwszej połowie tego roku na granicy polsko-litewskiej Straż Graniczna zatrzymała 412 migrantów, próbujących przez terytorium Polski dostać się na Zachód.

Polska branża transportowa to duża siła w Europie

Według "DGP", na nadchodzące kontrole z niepokojem patrzą polscy przedsiębiorcy. "Szczególne obawy ma branża transportowa, stanowiąca w Europie liczącą się siłę. To właśnie nasi przewoźnicy obsługują aż 33 proc. europejskiego handlu drogowego, a na własnej skórze odczuli już wprowadzenie podobnych kontroli przez stronę niemiecką" - zaznacza gazeta.