200 mld zł z KPO na wsparcie przedsiębiorczości

Minister funduszy i polityki regionalnej w czwartek w Szczecinie spotkała się z przedstawicielami zachodniopomorskiego biznesu i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, takimi jak np. Północna Izba Gospodarcza.

„Z Funduszy Europejskich, zarówno tych tradycyjnych, jak i z KPO, mamy w perspektywie obecnej 200 miliardów złotych na wsparcie przedsiębiorczości. To są ogromne pieniądze i te pieniądze muszą zostać zainwestowane tak, żeby wśród setki polskich przedsiębiorstw było 50 z kapitałem prywatnym polskim i wśród pierwszej dziesiątki było pięć” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Przyznała, że to „cel dalekosiężny, ambitny, na najbliższą dekadę”. Przypomniała, że teraz w TOP10 firm działających w Polsce nie ma żadnego podmiotu z rodzimym, prywatnym kapitałem. A w setce największych przedsiębiorstw „zaledwie jedna czwarta” to polskie firmy.

Fundusze na nowoczesne technologie

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że rząd chce wesprzeć Funduszami Europejskimi „przede wszystkim nowoczesne technologiczne przedsiębiorstwa”. Tworzy w tym celu „nowe instrumenty” (finansowe), które zostaną uruchomione w połowie tego roku. „Na wsparcie sztucznej inteligencji, cyfryzacji, biotechnologii, technologii energooszczędnych” – wyliczyła minister.

Podkreśliła, że do Szczecina przyjechali z nią dyrektorzy z MFiPR oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by szczegółowo przedstawić działania resortu, odpowiadać na pytania przedstawicieli środowiska gospodarczego w Zachodniopomorskiem i rozmawiać o tym „co działa i co nie działa” w programach dofinansowania funduszami UE.

Konsultacje z przedsiębiorcami

„Żadne wsparcie ponad głowami i za plecami przedsiębiorców, pomimo nich, nie ma żadnego sensu. Nic o przedsiębiorcach poza nimi, stąd szerokie konsultacje” – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz. "Chcemy usłyszeć, jak te środki powinny być najlepiej inwestowane, żeby polscy prywatni przedsiębiorcy i inwestorzy królowali w polskiej gospodarce" - stwierdziła minister.

Towarzyszący jej wojewoda Adam Rudawski poinformował, że na Pomorzu Zachodnim jest zarejestrowanych 255 tysięcy firm. „Pięć tysięcy więcej niż w 2023 roku” – podkreślił. Wyjaśnił, że ok. 70 procent przedsiębiorstw w regionie to działalność osób fizycznych.

„Liczymy, że te fundusze (europejskie) pomogą sprawniej i mocno konkurować z Europejczykami po to, żeby jak najlepiej, jak najsilniej wspierać wzrost PKB w naszym kraju” – powiedział Rudawski.

Wizyta szefowej MFiPR w Szczecinie to trzecie z cyklu regionalnych spotkań na temat Funduszy Europejskich. Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz była na spotkaniach z przedsiębiorcami w Katowicach i Białymstoku. (PAP)