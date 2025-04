Życzenia wielkanocne od nauczyciela dla rodziców. Mądre, piękne i eleganckie życzenia wielkanocne 2025

Wielkanoc to wyjątkowy czas – pełen nadziei, odrodzenia i rodzinnego ciepła. W szkolnym kalendarzu to również moment, kiedy możemy na chwilę zwolnić, zatrzymać się i spojrzeć z wdzięcznością na to, co wspólnie udało nam się osiągnąć. Z tej okazji nauczyciel składa rodzicom serdeczne życzenia – w podziękowaniu za codzienne wsparcie, zaangażowanie i wspólną troskę o rozwój naszych uczniów.