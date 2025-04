Życzenia w dniu kapłaństwa. Życzenia na Dzień Kapłana w Wielki Czwartek 2025

Wielki Czwartek to nie tylko początek Triduum Paschalnego, ale także dzień szczególnej wdzięczności wobec kapłanów – tych, którzy każdego dnia służą Bogu i ludziom. To czas modlitwy, refleksji i piękna okazja, by z serca podziękować za ich obecność, posługę i świadectwo wiary.