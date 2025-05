Wybory prezydenckie 2025: 636 tys. Polaków zgłosiło chęć głosowania w II turze

Rzecznik MSZ był pytany na konferencji prasowej, ile osób zarejestrowało się, by poza granicami Polski oddać głos w Ii turze wyborów prezydenckich. "Wszelkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że jeśli chodzi o głosowanie za granicą, idziemy na rekord. Obecnie to jest 636 tysięcy osób, które zarejestrowały się już w naszych placówkach dyplomatycznych, w naszych konsulatach, zarejestrowały chęć głosowania za granicą" - powiedział Wroński.

Ostatni dzwonek: Rejestracja do głosowania za granicą tylko do północy z wtorku na środę

Podkreślił, że czas na zarejestrowanie się, aby oddać głos za granicą upływa o północy, z wtorku na środę.

Rzecznik MSZ zastrzegł jednocześnie, że zawsze finalnie "troszkę mniej" wyborców za granicą głosuje niż się zarejestrowało. "To nie jest tak, że ta liczba osób, która zapisała się już do wyborów za granicą będzie głosowała, część się zapisze i z różnych powodów się w lokalach nie pojawi" - zwrócił uwagę Wroński.

Wybory prezydenckie 2025: w I turze poza Polską głosowało 468 tys. osób, najwięcej w Wielkiej Brytanii

Przypomniał, że w I turze poza Polską głosowało 468 tys. osób, najwięcej w Wielkiej Brytanii, gdzie jest 108 obwodów do głosowania, a na drugim miejscu są Niemcy, na trzecim Stany Zjednoczone.

Sikorski apeluje do Polaków za granicą: Zostały ostatnie dni na rejestrację do głosowania

Do głosowania za granicą zachęcił ponownie w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, który zamieścił na platformie X krótkie nagranie. "Drodzy rodacy, ostatnia szansa, ostatnia chwila, jeszcze można zarejestrować się do głosowania za granicą, do 27 maja w konsulacie, a do 29 (maja) można pobrać zaświadczenie, które upoważnia do głosowania na całym świecie. Sprawdzić, gdzie jesteśmy zarejestrowani do głosowania można także w aplikacji mObywatel" - mówił w nagraniu Sikorski.

Wybory prezydenckie 2025: Kto może głosować za granicą w II turze? MSZ przypomina zasady

Zagłosować za granicą mogą wyborcy mieszkający na stałe poza granicami kraju lub wyborcy, którzy podczas II tury wyborów będą przebywać za granicą. Jeśli ktoś został już ujęty w obwodzie utworzonym za granicą, będzie w nim ujęty również w II turze wyborów.

W przypadku, w którym 18 maja ktoś zagłosował w swoim obwodzie w kraju, ale podczas II tury wyborów będzie za granicą i chce głosować, może złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców u właściwego terytorialnie konsula. Do złożenia wniosku będzie potrzebny ważny paszport, chyba że wyborca może wjechać do danego kraju na podstawie dowodu osobistego. Wówczas dowód będzie wystarczający do złożenia wniosku (z zastrzeżeniem że jest ważny).

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego konsula w formie pisemnej albo elektronicznie poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronę: e-wybory. Rejestracja jest kilkuetapowa. W jej trakcie możliwe będzie sprawdzenie, ilu wyborców jest zarejestrowanych w obwodach utworzonych w danym państwie. MSZ sugeruje na stronie, aby wybrać ten obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Wybory prezydenckie 2025: Adresy lokali wyborczych w obwodach głosowania

Adresy lokali wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyborca znajdzie również na stronach: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Komisji Wyborczej, czy właściwego konsulatu.

Wnioski o ujęcie spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania można składać do 27 maja włącznie.