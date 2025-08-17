Nowe rodzaje oszustw na seniorach

Oszustwo jest przestępstwem polegającym na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie jej w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania. Schematy działań oszustów są stale ewoluujące, lecz opierają się na fundamentalnych zasadach manipulacji psychologicznej.

Reklama

Najczęściej stosowane metody oszustwa, skierowane do osób starszych, obejmują:

metoda na „wnuczka” lub „policjanta” : Klasyczna metoda wciąż znajduje zastosowanie, jednak w zmodyfikowanej formie. Oszust nie tylko podszywa się pod członka rodziny potrzebującego pilnie gotówki, lecz także wciąga ofiarę w fałszywą grę operacyjną, w której rzekomy policjant „śledzi” oszustów i instruuje ofiarę, by przekazała gotówkę do „specjalnego worka dowodowego”,

: Klasyczna metoda wciąż znajduje zastosowanie, jednak w zmodyfikowanej formie. Oszust nie tylko podszywa się pod członka rodziny potrzebującego pilnie gotówki, lecz także wciąga ofiarę w fałszywą grę operacyjną, w której rzekomy policjant „śledzi” oszustów i instruuje ofiarę, by przekazała gotówkę do „specjalnego worka dowodowego”, metoda na „pracownika ZUS lub banku” : Sprawca dzwoni, podszywając się pod urzędnika lub pracownika instytucji finansowej. Informuje o rzekomym zagrożeniu konta bankowego, konieczności weryfikacji danych lub pilnym przelewie na „bezpieczne konto”. Często manipuluje, twierdząc, że bez natychmiastowej reakcji ofiara straci swoje środki,

: Sprawca dzwoni, podszywając się pod urzędnika lub pracownika instytucji finansowej. Informuje o rzekomym zagrożeniu konta bankowego, konieczności weryfikacji danych lub pilnym przelewie na „bezpieczne konto”. Często manipuluje, twierdząc, że bez natychmiastowej reakcji ofiara straci swoje środki, metoda na „chorego krewnego” : Schemat ten opiera się na wyzyskaniu emocji. Oszust podaje się za krewnego w pilnej potrzebie, na przykład pieniędzy na operację za granicą. Z uwagi na wykreowany stan wyższej konieczności, pokrzywdzony jest gotów do natychmiastowego przekazania środków bez weryfikacji,

: Schemat ten opiera się na wyzyskaniu emocji. podaje się za krewnego w pilnej potrzebie, na przykład pieniędzy na operację za granicą. Z uwagi na wykreowany stan wyższej konieczności, pokrzywdzony jest gotów do natychmiastowego przekazania środków bez weryfikacji, metoda na „fałszywą inwestycję” : Oszustwo to zyskuje na popularności w dobie cyfryzacji. Oszust obiecuje wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty lub akcje, zachęcając do przelania pierwszej, niewielkiej kwoty. Następnie, pozorując pomnożenie środków, wyłudza coraz większe sumy,

: Oszustwo to zyskuje na popularności w dobie cyfryzacji. Oszust obiecuje wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty lub akcje, zachęcając do przelania pierwszej, niewielkiej kwoty. Następnie, pozorując pomnożenie środków, wyłudza coraz większe sumy, metoda na „kupującego z portalu internetowego”: Dotyczy osób starszych aktywnie korzystających z internetu. Sprawca udaje zainteresowanie kupnem przedmiotu, a następnie przesyła link do fałszywej strony płatności, która służy wyłudzeniu danych karty kredytowej lub hasła do bankowości elektronicznej.

Prawne aspekty oszustw i odpowiedzialność karna

Przestępstwo oszustwa jest uregulowane w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. W paragrafie pierwszym tego artykułu, ustawodawca określa, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wskazać należy, że „korzyść majątkowa” w rozumieniu przepisu oznacza zarówno korzyść dla sprawcy, jak i dla innej osoby. Podkreślić należy również, że oszustwo jest przestępstwem, do którego dochodzi również wtedy, gdy sprawca nie działał osobiście, ale posługiwał się innymi osobami.

Orzecznictwo sądowe w sprawach o oszustwo

Praktyka sądowa wielokrotnie potwierdza surowe podejście do przestępstw oszustwa. Sąd Najwyższy w licznych orzeczeniach podkreśla, że kluczowym elementem przestępstwa z art. 286 Kodeksu karnego jest niekorzystne rozporządzenie mieniem.

„Niekorzystnym rozporządzeniem mieniem jest każda czynność, która wywołuje uszczerbek majątkowy, a nie tylko faktyczny transfer środków pieniężnych” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt III KK 251/17).

„Wprowadzenie w błąd w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. oznacza wywołanie mylnego wyobrażenia o rzeczywistości w świadomości innej osoby, co może nastąpić zarówno przez działanie, jak i zaniechanie, w tym przez posługiwanie się fałszywymi danymi, co ma miejsce w przypadku oszustwa na "pracownika banku" (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r., sygn. akt II AKa 42/20).

Ważne Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie przestępstwa oszustwa na policji stanowi podstawowy warunek wszczęcia postępowania karnego. Pokrzywdzony ma prawo do składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz do składania wniosków dowodowych, co jest kluczowe dla ustalenia sprawców i ewentualnego odzyskania mienia.

Jak się bronić? Złota zasada ograniczonego zaufania

Obrona przed oszustwem opiera się na zachowaniu ostrożności i weryfikacji każdej nietypowej sytuacji.

Weryfikacja rozmówcy: W sytuacji, gdy rozmówca podszywa się pod pracownika instytucji państwowej lub banku, należy niezwłocznie zakończyć połączenie. Następnie należy skontaktować się z daną instytucją, dzwoniąc na oficjalny numer infolinii lub na numer alarmowy 112 w przypadku kontaktu z rzekomym funkcjonariuszem policji,

W sytuacji, gdy rozmówca podszywa się pod pracownika instytucji państwowej lub banku, należy niezwłocznie zakończyć połączenie. Następnie należy skontaktować się z daną instytucją, dzwoniąc na oficjalny numer infolinii lub na numer alarmowy 112 w przypadku kontaktu z rzekomym funkcjonariuszem policji, Odmowa działania pod presją : Oszustwo opiera się na zaskoczeniu i pośpiechu. Zawsze, gdy rozmówca wymaga natychmiastowej reakcji, należy odmówić działania i rozważyć sytuację w spokojnym środowisku. Prawdziwa instytucja nigdy nie będzie wymagać pośpiesznych decyzji dotyczących pieniędzy,

: Oszustwo opiera się na zaskoczeniu i pośpiechu. Zawsze, gdy rozmówca wymaga natychmiastowej reakcji, należy odmówić działania i rozważyć sytuację w spokojnym środowisku. Prawdziwa instytucja nigdy nie będzie wymagać pośpiesznych decyzji dotyczących pieniędzy, Brak podawania danych : Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest nieprzekazywanie żadnych danych osobowych ani finansowych przez telefon czy przez sieć internetową (np. PESEL, hasła, numery kart płatniczych). Należy mieć na uwadze, że banki i ZUS nigdy nie proszą o ujawnienie tych informacji w ten sposób,

: Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest nieprzekazywanie żadnych danych osobowych ani finansowych przez telefon czy przez sieć internetową (np. PESEL, hasła, numery kart płatniczych). Należy mieć na uwadze, że banki i ZUS nigdy nie proszą o ujawnienie tych informacji w ten sposób, Używanie sprawdzonych źródeł : Zawsze należy korzystać z oficjalnych stron internetowych banków, instytucji państwowych i platform handlowych. Nigdy nie należy klikać w linki przesłane w wiadomościach tekstowych lub e-mailach, gdyż mogą one prowadzić do fałszywych stron internetowych stworzonych w celu wyłudzenia danych,

: Zawsze należy korzystać z oficjalnych stron internetowych banków, instytucji państwowych i platform handlowych. Nigdy nie należy klikać w linki przesłane w wiadomościach tekstowych lub e-mailach, gdyż mogą one prowadzić do fałszywych stron internetowych stworzonych w celu wyłudzenia danych, Ustanowienie kontaktów ze świadkami: Wskazane jest, aby w przypadku podejrzanego kontaktu telefonicznego, dążyć do przekazania słuchawki osobie trzeciej, na przykład innemu członkowi rodziny lub znajomemu, w celu weryfikacji.

Oszustwa na seniorach są przestępstwem, za które grozi surowa kara. Jednak najlepszą metodą obrony jest świadomość, wiedza oraz zdrowy rozsądek.