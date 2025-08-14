Kalendarz wypłat 14. emerytury 2025

14. emerytura zostanie wypłacona razem z Twoim standardowym, wrześniowym świadczeniem. Oznacza to, że pieniądze trafią na Twoje konto w Twoim stałym terminie wypłaty "tradycyjnej" emerytury lub renty.

Podstawowa, pełna kwota 14. emerytury w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Pieniądze te trafią na konta seniorów, których świadczenie główne (emerytura, renta) nie przekracza 3400 zł brutto. Dla osób z wyższym dochodem obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Zasada "złotówka za złotówkę"

Zasada "złotówka za złotówkę" polega na tym, że jeśli Twoja emerytura przekracza próg 3400 zł brutto, 14. emerytura zostanie pomniejszona o różnicę między Twoim świadczeniem a progiem 3400 zł.

Kwota 14. emerytury, tak jak każde inne świadczenie z ZUS, podlega opodatkowaniu. Od kwoty brutto ZUS odlicza:

• Składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru, czyli 9% z 1878,91 zł, co daje 169,10 zł).

• Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Zależy ona od wysokości Twojej emerytury i ewentualnych ulg.

W praktyce oznacza to, że na konto emeryta, który dostaje pełną kwotę brutto 1878,91 zł, wpłynie na rękę około 1713 zł.

Poniżej prezentujemy dokładne wyliczenia dla różnych kwot emerytury.

Przykład 1 Pełna kwota 14. emerytury Dla emerytury w wysokości 3000 zł brutto (poniżej progu 3400 zł) Kwota brutto 14. emerytury: 1878,91 zł Odliczenia : Składka zdrowotna (9%): 1878,91 zł * 9% = 169,10 zł Zaliczka na podatek PIT (12%): Kwota wolna od podatku: 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie) Podstawa opodatkowania dla emerytury 3000 zł jest niższa niż kwota wolna, więc nie występuje podatek. Kwota netto (na rękę): 1878,91 zł (brutto) - 169,10 zł (składka) = 1709,81 zł W tym przypadku senior otrzyma pełną kwotę 14. emerytury pomniejszoną jedynie o składkę zdrowotną.

Przykład 2 Zmniejszona kwota 14. emerytury Dla emerytury w wysokości 3500 zł brutto (powyżej progu 3400 zł) Zmniejszenie kwoty brutto: Różnica ponad próg: 3500 zł - 3400 zł = 100 zł Zmniejszona kwota brutto: 1878,91 zł - 100 zł = 1778,91 zł Odliczenia: Składka zdrowotna (9%): 1778,91 zł * 9% = 160,10 zł Zaliczka na podatek PIT (12%): W tym przypadku podstawa opodatkowania jest już wyższa. Zaliczka na PIT: 144 zł Kwota netto (na rękę): 1778,91 zł (brutto) - 160,10 zł (składka) - 144 zł (podatek) = 1474,81 zł W tym przypadku senior otrzyma pomniejszoną kwotę 14. emerytury, od której odliczony zostanie podatek i składka zdrowotna.

Przykład 3 Minimalna kwota 14. emerytury Dla emerytury w wysokości 4000 zł brutto Zmniejszenie kwoty brutto: Różnica ponad próg: 4000 zł - 3400 zł = 600 zł Zmniejszona kwota brutto: 1878,91 zł - 600 zł = 1278,91 zł Odliczenia: Składka zdrowotna (9%): 1278,91 zł * 9% = 115,10 zł Zaliczka na podatek PIT (12%): Zaliczka na PIT: 117 zł Kwota netto (na rękę): 1278,91 zł (brutto) - 115,10 zł (składka) - 117 zł (podatek) = 1046,81 zł

Kto otrzyma pieniądze i bez jakiego wniosku?

Nie musisz składać żadnego wniosku. ZUSi inne organy rentowe wypłacą 14. emeryturę automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom.

Aby otrzymać świadczenie, musisz mieć prawo do jednego z poniższych świadczeń na dzień 31 sierpnia 2025 r.:

• emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

• renta z tytułu niezdolności do pracy

• renta rodzinna, renta socjalna

• świadczenia i zasiłki przedemerytalne

• rodzicielskie świadczenie uzupełniające