Do zakończenia projektu „Autostrada Wolności”, czyli autostrady A2, która połączy wschodnią i zachodnią granicę Polski, brakuje kilku odcinków na wschód od stolicy. Obecnie rozstrzyga się kwestia wykonawcy, który wybuduje 9,3-kilometrowy odcinek autostrady A2 Kijowiec - Dobryń w województwie lubelskim, która umożliwi w przyszłości dojazd do terminala samochodowego Koroszczyn.

Najwyższa i najniższa oferta

Wybrana firma będzie miała za zadanie wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę ponad 9 km autostrady.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm Trakcja (lider) i Kauno tiltai, które wyceniło zadanie na ponad 445,2 mln zł. Najdroższa oferta wpłynęła od Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR, które wyceniło swoją prace na niecałe 631,5 mln zł.

Teraz rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów. Przy ocenie ofert najwyższa wagę (60 proc.) ma kryterium ceny. Drugą najwyższą wagę ma kryterium obiektów mostowych wraz ich z wyposażeniem (30 proc.). Przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich elementami (10 proc.).

GDDKiA planuje podpisać umowę ze zwycięzca przetargu jeszcze w tym roku.

Oto pełna lista ofert na projekt i budowę odcinka autostrady A2 Kijowiec - Dobryń

lp. Firma/konsorcjum kwota 1 Trakcja (lider) i Kauno tiltai (konsorcjum) 445 242 360,83 zł 2 Mirbud i Budpol (konsorcjum) 457 769 100,00 zł 3 PORR i P.H.U.B Piotr Pawlica (konsorcjum) 512 339 280,00 zł 4 Mostostal Warszawa 532 111 657,03 zł 5 Budimex 538 212 220,63 zł 6 Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (konsorcjum) 568 583 349,21 zł 7 Strabag 603 533 079,00 zł 8 Rubau Polska 606 122 196,00 zł 9 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR 631 462 587,24 zł

Terminy z zakres prac

GDDKiA zakłada, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w IV kwartale 2025 r., pod warunkiem,że nie będzie odwołań od decyzji. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące od daty jej zawarcia, z czego 10 miesięcy przeznaczone jest na etap projektowania. Do etapu realizacji robót nie wylicza się tzw. okresów zimowych. Zakończenie prac przewidywane jest w 2029 r.

Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa na każdej jezdni. W ramach inwestycji wybudowany zostanie węzeł Dobryń i para MOP-ów: Kijowiec Północ i Południe. W ramach kontraktu powstaną też obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego.

"Autostrada Wolności" prawie gotowa

A2 na zachód od stolicy właściwie gotowa, jednak dla poprawy przepustowości ruchu GDDKiA przygotowuje się do poszerzenia 89 km trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa, o dodatkowy pas ruchu. Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa.

Dużo więcej do zrobienia jest na wschodnim odcinku A2. W trakcie budowy jest fragment trasy A2 pomiędzy Siedlcami a m. Swory, który składa się z trzech odcinków o łącznej długości prawie 50 km. Zaawansowanie na każdym z nich jest różne:

Siedlce Południe – Malinowiec: 83 proc.,

Malinowiec – Łukowisko: 76 proc.,

Łukowisko – Swory: 76 proc.

Zadanie najbliżej Białej Podlaskiej (ok. 14 km) jest już zrealizowane, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach. GDDKiA przewiduje, że wszystkie odcinki zostaną oddane do ruchu do końca 2025 r.

Dla odcinków A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa w Kukurykach o łącznej długości 32,3 km trwają prace projektowe. Zadanie podzielone jest na trzy odcinki:

Biała Podlaska – Kijowiec (16,2 km),

Kijowiec – Dobryń (9,3 km),

Dobryń – Kukuryki (6,8 km).

Dla pierwszego odcinka trwa przetarg na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę autostrady. GDDKiA jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Dla drugiego zadania decyzja została wydana w maju 2025 r. Dalsze prace związane z fragmentem najbliżej granicy, zależne są od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.