Ponad 60-kilometrowa droga ekspresowa S52, to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych na południu Polski. Pierwsze plany powstania BDI pojawiły się już blisko 20 lat temu. Nowa trasa, które w przyszłości zastąpi DK52, zostanie poprowadzona w nowym śladzie i połączy Bielsko-Białą z zakopianką. Cała inwestycja podzielona jest na cztery odcinki. Przetargi na realizację dwóch z nich właśnie zostały rozstrzygnięte. Chodzi o odcinki Bulowice - Chocznia oraz Kalwaria Wschód - Głogoczów. Przetargi wygrały odpowiednio firmy Promost Consulting z Rzeszowa oraz Lafrenz Polska z Poznania.

Procedura wyboru wykonawców rozpoczęła się w połowie kwietnia, a 22 maja poznaliśmy oferty. Do obu konkursów zgłosiło się po 13. oferentów. Wybór wykonawców dla obu odcinków nastąpił 8 sierpnia.

Wykonawca odcinka S52 Bulowice – Chocznia

Przetarg na odcinek S52 Bulowice – Chocznia wygrała oferta zaproponowana przez firmę Promost Consulting, która budowę 11,5 km odcinka wyceniła na nieco ponad 23 mln zł. To była piąta najniższa cena wśród 13. ofert. Jednak o wyborze oferty Promost Consulting zadecydowały maksymalne noty za pozostałe kryteria, w tym doświadczenie projektanta drogowego czy zespół środowiskowy.

Wykonawca odcinka S52 Kalwaria Wschód – Głogoczów

Budowę odcinka Kalwaria Wschód – Głogoczów o długości 12 km będzie realizować firma Lafrenz Polska za blisko 30 mln zł. Także w tym przypadku zwycięska oferta nie była najniższa spośród wszystkich otrzymanych. Przy wyborze inwestor brał pod uwagę wszystkie kryteria, uwzględniające zarówno czynniki finansowe (cena), jak i jakościowe (doświadczenie czy organizacja magazynu).

Umowy z wybranymi wykonawcami będą podpisane za kilka tygodni, pod warunkiem, że nie będzie odwołań od wyboru najkorzystniejszych ofert.

Zadaniem wybranych firm będzie opracowanie materiałów środowiskowych, opracowanie szczegółowej dokumentacji określającej warunki podłoża gruntowego, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie projektu wykonawczego, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Wnioski o decyzje ZRID dla wszystkich czterech odcinków BDI GDDKiA planuje złożyć w 2027 roku.

Stan realizacji pozostałych odcinków

Pod koniec czerwca GDDKiA podpisała umowę na badania geologiczne i projekt budowalny z firmą Voessing dla pierwszego, 16,9 km odcinka BDI, od Bielska-Białej do Bulowic. 5 sierpnia ruszyły badania geologiczne w terenie.

Pod koniec kwietnia wyłoniony został wykonawca prac na odcinku od Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym przypadku realizacja inwestycji nieco się przeciągnie, ponieważ od tego wyboru wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zostało uwzględnione. W wyniku odwołania wybrany został nowy wykonawca, firma INKO, jednaki od tego wyboru też odwołali się inni uczestnicy postępowania. Obecnie GDDKiA czeka na rozstrzygnięcie KIO.

Beskidzka Droga Integracyjna (S52)

Pierwsze plany powstania BDI pojawiły się już blisko 20 lat temu. BDI to ponad 60-kilometrowa droga ekspresowa (S52), która połączy Bielsko-Białą z leżącym przy zakopiance Głogoczowem. Droga zostanie poprowadzona w nowym śladzie, w pobliżu miejscowości leżących wzdłuż obecnej DK52. Zostaną włączone do nowej drogi ekspresowej 12 węzłami (Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina).

Droga ekspresowa S52 ma już trzy funkcjonujące odcinki. Dwa pierwsze prowadzą od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Natomiast w grudniu 2024 roku dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa.

BDI będziemy budować w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), a całkowity koszt tej inwestycji to ponad 8 mld zł.