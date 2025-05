Teraz faworytem staje się Rafał Trzaskowski

Prof. Dudek, podsumowując weekendowe wydarzenia wokół kampanii wyborczej, ocenił, że nie był to udany czas dla kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. W jego ocenie do weekendu to on był "umiarkowanym faworytem" tych wyborów. "Teraz umiarkowanym faworytem staje się Trzaskowski" - podkreślił. Jak dodał, różnica w wynikach kandydatów w II turze będzie "na żyletki".

Odnosząc się do niedzielnych marszy organizowanych przez Nawrockiego oraz jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego (KO), które odbyły się w Warszawie, politolog zauważył, że Trzaskowskiego ze sceny poparło troje uczestników pierwszej tury wyborów: szef Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, prof. Joanna Senyszyn, a także zwycięzca niedawnych wyborów prezydenckich w Rumunii Nicusor Dan. Tymczasem Nawrocki przemawiał sam - zaznaczył.

"Skoro Nawrockiemu nie udało się pozyskać ani (Sławomira) Mentzena, ani (Grzegorza) Brauna, w związku z tym uznano, że lepiej, żeby się sami politycy PiS-u nie pokazywali (na scenie). Bo to by podtrzymało opinię, że to jest kandydat wyłącznie polityków PiS, a w tej chwili toczy się walka o pozostałych" - powiedział Dudek.

W jego ocenie, zamiast kandydatów, którzy odpadli w I turze wyborów na scenie mogli wystąpić przywódcy organizacji społecznych, na czele z obecnym na marszu przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. Zdaniem eksperta, "dziwne, że na scenie nie pojawiła się żona Nawrockiego".

Dwa marsze w Warszawie

Oba marsze, według politologa, są jednak mniej ważne niż sobotni wywiad Trzaskowskiego na kanale Mentzena i wspólne picie piwa w barze, co odbiło się szerokim echem. "Nie było takiej przewagi po stronie Trzaskowskiego na marszu, która by rzuciła PiS na kolana. Gdyby tam było, powiedzmy, trzy, cztery razy więcej uczestników, to tego by się nie dało w żaden sposób ukryć, ale te tłumy były dość porównywalne. Chociaż ja uważam, że na marszu Trzaskowskiego było ich więcej" - powiedział prof. Dudek.

Zdaniem politologa, te wydarzenia wraz z zamieszaniem wokół woreczka nikotynowego zażywanego przez Nawrockiego podczas piątkowej debaty telewizyjnej wywołały w elektoracie Trzaskowskiego wrażenie psychologiczne pozwalające na wyjście z defensywy.

Fala krytyki po piwie Mentzena z Trzaskowskim

Trzaskowski po sobotniej rozmowie z Mentzenem razem z nim i osobami ze swojego sztabu oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim pili piwo w toruńskim pubie Mentzena. "Za Polskę która łączy, nie dzieli" - napisał Sikorski na platformie X pod załączonym wideo z tego spotkania. Wywołało ono krytycznie komentarze prawicowych polityków przy przeważającym pozytywnym odbiorze sympatyków Trzaskowskiego.

Zażywanie snusów

Wcześniej, podczas piątkowej debaty Nawrocki zasłonił część nosa i usta przyjmując przy tym jakąś substancję. Sam później tłumaczył, że był to woreczek nikotynowy, który nazywa gumą. Zaapelował, żeby nie mylić tego z niedozwolonymi substancjami. Zaprosił też Trzaskowskiego na testy na obecność narkotyków i substancji niedozwolonych w organizmie. Niech Nawrocki się tłumaczy - powiedział kandydat KO, pytany o to zaproszenie.

Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok 50-60 mg nikotyny, czyli 2-3 krotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.(PAP)