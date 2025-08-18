O tym musisz pamiętać, wpłacając pieniądze na konto. Wpłacenie dużej sumy pieniędzy może zwrócić uwagę banku, a nawet zainteresować Urząd Skarbowy. Jak się przed tym ustrzec?

Banki z dużą uwagą monitorują wpłaty na konta, nawet jeśli mogłoby się wydawać, że są one mniej obserwowane niż wypłaty. Istnieją konkretne sytuacje, w których bank ma obowiązek zgłosić transakcję do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Obowiązkowe zgłoszenie do KAS

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bank ma obowiązek powiadomić KAS o każdej wpłacie przekraczającej równowartość 15 tysięcy euro. Informacje te są następnie monitorowane w systemach nadzorczych.

Sytuacje wzbudzające podejrzenia banku

Nawet mniejsze wpłaty mogą zwrócić uwagę banku i uruchomić procedury weryfikacyjne. Banki zwracają uwagę na:

Nietypowe operacje : Wpłaty, które nie pasują do twojego dotychczasowego profilu klienta. Na przykład, jeśli zazwyczaj operujesz małymi kwotami, a nagle na koncie pojawia się znacząca wpłata.

: Wpłaty, które nie pasują do twojego dotychczasowego profilu klienta. Na przykład, jeśli zazwyczaj operujesz małymi kwotami, a nagle na koncie pojawia się znacząca wpłata. Łączna wartość : Częste, mniejsze wpłaty, które sumują się do dużej kwoty.

: Częste, mniejsze wpłaty, które sumują się do dużej kwoty. Podejrzane tytuły przelewów : Tytuły, które mogą sugerować nielegalne działania.

: Tytuły, które mogą sugerować nielegalne działania. Różni nadawcy: Sytuacja, w której wiele osób wpłaca na twoje konto podobne kwoty.

W takich przypadkach, nawet jeśli wpłata nie przekracza 15 tysięcy euro, bank może podjąć działania, włączając w to zablokowanie środków na koncie do czasu wyjaśnienia sprawy. Weryfikacja może być prowadzona przez samego banku lub, w bardziej skomplikowanych przypadkach, przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Ile pieniędzy można wpłacić na konto, żeby nie zainteresować banku i Urzędu Skarbowego?

Można wpłacić na konto do równowartości 15 000 euro bez automatycznej kontroli Urzędu Skarbowego. Ta kwota w złotówkach jest zmienna i waha się obecnie (2025 rok) mniej więcej między 65 000 a 70 000 zł w zależności od kursu euro. Wpłaty lub przelewy powyżej tej kwoty muszą być zgłaszane przez bank do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który weryfikuje zasadność i legalność transakcji oraz może przekazać sprawę do Urzędu Skarbowego. Warto zaznaczyć, że nawet wpłaty poniżej tej granicy mogą wzbudzić zainteresowanie fiskusa, jeśli będą uznane za podejrzane (np. nietypowe przelewy, duża liczba mniejszych przelewów od różnych nadawców w krótkim czasie), dlatego ważne jest legalne źródło pieniędzy i odpowiednia dokumentacja.