Budowa estakady przy węźle Mistrzejowice w Krakowie stanowi jeden z ważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Jednak budowa tego węzła nie odbyła się bez kłopotów, ponieważ trzeba było go przeprojektować, przez co cała inwestycja nieco się opóźniła. Obecnie zaawansowanie prac budowlanych na tym odcinku szacowane są na 74 proc.

Reklama

/> />

Reklama

Estakada na węźle Mistrzejowice

Cała estakada będzie miała długość blisko 1,6 kilometra. Auta będą jechać na wysokości 12 metrów, a miejscami, przy torach kolejowych, nawet do 20 metrów.

Teraz budowa węzła S7 w Mistrzejowicach wchodzi w decydującą fazę. Na najdłuższej estakadzie w Polsce brakuje już tylko kilku ostatnich metrów, by połączyć obie strony konstrukcji.

Estakada na węźle budowana jest w technologii nasuwania podłużnego i jest najdłuższym w Polsce obiektem budowanym w tej technologii. W tej metodzie dla każdy fragmentu konstrukcji powstaje specjalne stanowisko robocze, gdzie przygotowuje się stalowe zbrojenie i wylewany jest beton. Po tym jak konstrukcja osiągnie oczekiwana wytrzymałość, cały segment zostaje przesunięty na właściwe miejsce. Termin oddania do użytku węzła Mistrzejowice, który obejmuje estakadę i układ drogowy, planowany jest na połowę 2026 roku.

/> />

/> />

/> />

/> />

Postęp prac na innych fragmentach S7 w Krakowie

Pod koniec tego roku inwestor chce oddać do użytki ponad 2-kilometrowy odcinek od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta, natomiast na 5-kilometrowym odcinku trasy w obrębie Krakowa prace nadal trwają. GDDKiA planuje, że prace na węźle Mistrzejowice i odcinek od tego węzła do węzła Grębałów, zakończą się w połowie 2026 roku. Fragment trasy na odcinku do Widomej jest już prawie gotowy. Trasa w tym fragmencie jest przejezdna, choć w ograniczonym stopniu.

Otwarte zostały węzły Łuczyce i Raciborowice, co oznacza, że cały odcinek trasy S7 na północ od Krakowa jest już dostępny dla kierowców. W budowie jest nadal krakowski fragment trasy.

/> />

/> />

/> />