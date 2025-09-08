Już za nieco ponad miesiąc kierowcy pojadą nowoczesną obwodnicą Węgierskiej Górki na trasie S1. Inwestycja za ponad 1,6 miliarda złotych jest wyjątkowa, ponieważ ponad 85 procent jej długości to estakady, tunele i mosty.

Trasa, która zachwyca rozmachem

Obwodnica Węgierskiej Górki to prawdziwy inżynieryjny majstersztyk. Na odcinku drogi ekspresowej S1 łączącym węzeł Przybędza z węzłem Milówka, który ma zalewie 8,5-kilometra długości, 85 procent trasy przebiega po mostach, estakadach i w tunelach, z których najdłuższy liczy 1000 metrów . Na odcinku 4,7 km droga będzie dwujezdniowa, a na pozostałych 3,8 km jednojezdniowa.

Takie skumulowanie obiektów inżynieryjnych sprawiło, że obwodnica Węgierskiej Górki już teraz określany jest mianem jednej z najbardziej efektownych i jednocześnie najdroższych inwestycji drogowych w Polsce.

Obiekty inżynierskie na obwodnicy Węgierskiej Górki

tunel drogowy w masywie Barania o długości około 830 m,

o długości tunel drogowy w masywie Białożyński Groń o długości około 1000 m,

o długości 8 estakad , w tym najdłuższa estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o długości około 940 m,

, w tym najdłuższa estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o 5 mostów,

2 węzły – Przybędza i Milówka

Kiedy trasa będzie gotowa?

Budowa tak skomplikowanego odcinka nie obyło się bez problemów. Pierwotnie obwodnica Węgierskiej Górki miała być dostępna dla kierowców już w sierpniu 2023 roku. Jednak z powodu problemów przy drążeniu jednego z tuneli, w którym doszło do zawały i maszyny stanęły na wiele miesięcy.

Obecnie zaawansowanie robót mostowych i melioracyjnych wynosi 100 proc. Prac drogowe są wykonane w 90 proc., a w obu tunelach trwają prace wykończeniowe. Gotowa jest nawierzchnia betonowa, a tunele uzbrajane są w system ostrzegania awaryjnego. Jak podaje GDDKiA cały odcinek z Przybędzy do Milówki zaawansowany jest w ponad 96 proc. Kiedy trasa będzie dostępna dla kierowców? Jak poinformował na swoich mediach społecznościowych wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, obwodnicą Węgierskiej Górki pojedziemy zaraz po 20 października.

Część S1 już jest przejezdna

Obwodnica Węgierskiej Górki nie jest jedynym odcinkiem S1, na którym trwają intensywne prace. Prace na ponad 40 kilometrowym fragmencie S1 odcinku pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą nadal trwają. Natomiast inwestycja przebudowy odcinka od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic jest na etapie prac projektowych.

Natomiast do użytku zostały już oddane inne fragmenty trasy na Słowację. Od lipca jego roku przejezdny jest odcinek od węzła Podwarpie do Dąbrowy Górniczej Pogoria. 25 sierpnia otwarto odcinek od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze, wraz z 600-metrowym fragmentem drogi krajowej nr 44.