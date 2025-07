Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w połowie sierpnia, po zakończeniu procedury odbiorowej, do ruch zostanie udostępniony 10-kilometrowy fragment S1 od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze wraz z 600-metrowym odcinkiem DK44.

Do ruchu zostanie oddany także kolejny odcinek obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. Łącznie od węzła Oświęcim na S1 do ronda na ul. Wojewódzkiej w Pławach udostępniony będzie odcinek 4,1 km nowej drogi.

To powstało na S1

Na odcinku S1 Oświęcim – Dankowice powstały trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze.

W ramach budowy 16 km jezdni głównej powstało 18 obiektów inżynierskich, w tym pięć obiektów mostowych (w tym jeden o długości 224 m), siedem wiaduktów drogowych, dwa wiadukty kolejowe, oraz estakada, która na jezdni w stronę Bielska-Białej o długości ponad 480 m, a na jezdni w kierunku Mysłowic jest o niecałe 20 m krótsza..

Ponadto na trasie powstały: kładka dla pieszych, dwa zespolone, dolne przejścia dla dużych oraz średnich zwierząt oraz siedem przejść dla płazów, sześć przepustów drogowych o funkcji przejść dla zwierząt, a także 17 zbiorników retencyjnych.

Parametry drogi S1

Droga ekspresowa S1 to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,75 m każdy oraz pasem awaryjnym o szerokości po 2,5 m w każdym kierunku. Pomiędzy jezdniami znajduje pas rozdzielający o szerokości na 12 m, który stanowi rezerwę dla przeszłej rozbudowy trasy o trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Przewidywana nośność nawierzchni jezdni to 11,5 tony na oś.

Co teraz czeka kierowców?

Mimo, że nowy odcinek ma nośność 11,5 tony na oś, to do czasu ukończenia budowy sąsiednich odcinków S1, tj. Oświęcim – Bieruń i Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów oraz ostatniej części obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44 – nowo oddana trasa będzie tymczasowo dostępna wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Powodem ograniczenia jest organizacji ruchu na DK44 w Oświęcimiu, gdzie trwają remonty dróg lokalnych.

Kiedy kolejne odcinki będą dostępne?

Realizację brakującej części drogi ekspresowej od Mysłowic do Bielska-Białej, o łącznej długości blisko 40 km, podzielona została na cztery odcinki. Wartość umów na wykonanie tej trasy to niemalże 2,3 mld zł. Odcinki S1 połączone będą z nowym przebiegiem DK44 na wysokości Bierunia i Oświęcimia, który przejmie ruch tranzytowy przechodzący dziś przez te miasta.

W drugiej połowie sierpnia do użytku ma być oddane 10 z blisko 16 km odcinka Oświęcim – Dankowice, od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze. Pozostała część zostanie oddana do użytku pod koniec bieżącego roku wraz z dwoma sąsiednimi odcinkami. Pierwszy to Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów, czyli połączenie z funkcjonującą S1 w kierunku granicy ze Słowacją.

Drugi odcinek to Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Ten fragment trasy GDDKiA planuje udostępnić do ruchu na zasadzie przejezdności i połączenia z DK44. Inwestor planuje, że całkowite zakończenie prac na tym fragmencie trasy nastąpi w III kwartale 2026 r. W połowie 2027 r. planowane jest zakończenie prac na ostatnim z czterech odcinków S1, tj. Mysłowice – Bieruń. Wtedy dostępna będzie już cała S1 od Mysłowic do Bielska-Białej.

Źródło: GDDKiA