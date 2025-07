Na trasie od Olsztyna do Mrągowa kierowcy mają do dyspozycji fragment trasy od Biskupca do Mrągowa, jednak na odcinku od Olsztyna do Biskupca nadal muszą jechać starą trasą. Wkrótce ma się to zmienić. Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynął wniosek GDDKiA o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S16 Olsztyn Wschód - Barczewo.

Trasa S16 Olsztyn Wschód - Barczewo

Trasa Olsztyn Wschód – Biskupiec podzielona jest na dwa odcinki. Pierwszy z nich to odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo, dla którego GDDKiA właśnie złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. Wykonawcą jest firma Budimex. Aby spełnić standardy drogi ekspresowej, odcinek Olsztyn – Barczewo będzie przebiegał nowym szlakiem. W ramach inwestycji powstanie 11 obiektów inżynierskich oraz nowe węzły drogowe w Wójtowie i Łęgajnach.

Trasa S16 Barczewo – Biskupiec

Za realizację odcinka Barczewo – Biskupiec odpowiada firma PORR. Wniosek na rozbudowę tego odcinka został złożony w marcu tego roku. Na tym odcinku prace będą polegały głownie na budowie drugiej jezdni. Dzięki istniejącej rezerwie terenu w pasie drogowym oraz dostosowanym wiaduktom, ten fragment drogi będzie mniej skomplikowany w realizacji niż pierwszy odcinek. W rejonie węzła Biskupiec powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Marcinkowo)

Na obu odcinkach zaplanowano także instalację ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, nowoczesnych systemów zarządzania ruchem oraz oświetlenia zasilanego energią odnawialną.

Znaczenie S16 dla regionu

Nowa droga ekspresowa przecinająca Mazury dopiero nabiera realnych kształtów. Z planowanych 230 km oddano dopiero niecałe 42 km. Za mniej więcej trzy lata z Olsztyna do Mrągowa kierowcy będą mogli już jechać nową trasą. Natomiast odcinki od Mrągowa do Ełku są na etapie przygotowania.

Dla regionu trasa S16 ma kluczowe znaczenie, ponieważ w przyszłości trasa włączy Warmię i Mazury do siatki dróg szybkiego ruchu. W Olsztynie S16 będzie łączyć region z S51 i S7. W Ełku trasa połączy się S61 i za jej pośrednictwem z S19 i S8.