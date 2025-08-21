Dane GUS za lipiec

W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,2 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym niż w czerwcu.

Komentarz ministra Domańskiego

„Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Szczególnie mocny wzrost zanotowały dobra inwestycyjne - aż o 11,8 proc.” – napisał w czwartek na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.