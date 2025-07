Odcinek drogi ekspresowej S3 Świnoujście–Troszyn to kluczowa droga dla komunikacji w północno-zachodniej Polsce, szczególnie w okresie wakacyjnym. Dzięki nowej trasie poprawi się płynność i bezpieczeństwo jazdy. Skróci się też czas przejazdu nad morze, co ma szczególnie znaczenia w sezonie wakacyjnym, gdy natężenie ruchu znacząco rośnie. Uruchomienie odcinka Świnoujście-Troszyn będzie oznaczało zakończenie realizacji całej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami.

Świnoujście–Dargobądz

Odcinek Świnoujście–Dargobądz ma długość 17 km. Na tym fragmencie trasy S3 powstały m.in. węzeł łączący S3 z gazoportem, węzeł Łunowo w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 3 i 93, a także estakadę na obwodnicy Międzyzdrojów.

Dargobądz–Troszyn

Odcinek Dargobądz–Troszynro ma długość 16 km. Na tym odcinku budowane są trzy węzły – Dargobądz, Wolin Zachód i Wolin Wschód – oraz most nad Dźwiną.

Dwie jezdnie do dyspozycji

Na 12 kilometrowym odcinku od Międzyzdrojów do Wolina do użytku oddane są dwie jednie po dwa pasy ruchu w każda stronę. Na pozostałych odcinkach trwają jeszcze prace, ale jak zapewnia GDDKiA, w III kwartale tego roku ruch jezdniami głównymi S3 powinien zostać całkowicie udrożniony.