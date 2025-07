Via Carpatia w woj. podkarpackim biegnie przez górzyste tereny. Szczególnie wymagającym odcinkiem trasy jest odcinek S19 Babica – Jawornik, gdzie powstaje najwyższa estakada. Takie warunki terenowe spowodowały konieczność zaprojektowania na tym odcinku licznych obiektów inżynierskich, które umożliwią przeprowadzenie trasy poprzez ogromne jary i doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości i długości przekraczającej kilometr. 30 proc. budowanej trasy S19 między Babicą a Jawornikiem stanowi 17 obiektów inżynierskich. Jednym z nich jest estakada ES-26 mierząca w najwyższym miejscu 80 m wysokości. Oznacza to, że kierowcy będą jechać drogą na wysokości 26 piętra wieżowca. Obecnie jest to najwyższy obiekt tego typu budowany w Polsce.

Reklama

Estakada ES-26 wysoka jak wyższa wieża Bazyliki Mariackiej w Krakowie

Estakada ES-26 usytuowana jest pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Obiekt o długości całkowitej 1082 m i szerokości 29 m wsparty będzie na ośmiu przęsłach. Jednak nie długość czy szerokość konstrukcji wzbudza podziw, a jej wysokość. Wysokość całej konstrukcji w jednej z osi przekracza 80 m. Można ją porównać do wyższej wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Wysokości konstrukcyjnej ustroju nośnego maksymalnie wynosi 12,5 m, co oznacza, że może w nim zmieścić jednorodzinny dom. GDDKiA zwraca uwagę, że projektowanie tak spektakularnej konstrukcji w niełatwym górzystym terenie stanowiło wyzwanie pod względem posadowienia. Dlatego w najbardziej niekorzystnych warunkach konieczne jest wykonania pali o średnicy 1,5 m i długości 42 m.

Oto jak będzie wyglądał odcinek S19 między Babicą a Jawornikiem [WIZUALIZACJA]

Prace budowlane na odcinku S19 Babica – Jawornik

W ramach inwestycji na odcinku Babica – Jawornik powstanie 11,6 km drogi ekspresowej, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny).

Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów, zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane będą liczne obiekty inżynierskie, w tym osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych).

Oto jak obecnie wygląda plac budowy na odcinku Babica – Jawornik [WIDEO]

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski międzynarodowy szlak biegnie przez tereny pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, trasami S61, S16 i S19. Cały polski odcinek Via Carpatia będzie miał długość około 700 km.