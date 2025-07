Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ponad 18 km odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Duklą a granicą państwa w Barwinku. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 1,5 mld zł jest firma Polaqua. Zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2027 r.

Plac budowy w rękach wykonawcy

Odcinek realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Wykonawca opracował dokumentację techniczną, która była niezbędna do złożenia wniosku o decyzję ZRID. Teraz, kiedy została ona wydana, można rozpoczynać roboty budowlane.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie niezbędna inwentaryzacja geodezyjną, przyrodnicza, a także inwentaryzację dróg publicznych i obiektów kubaturowych. Graniczący bezpośrednio ze Słowacją odcinek trasy S19 między Duklą a Barwinkiem jest jedym z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych, dlatego kolejnym krokiem będzie rozpoznanie saperskie oraz środowiskowe.

Co powstanie na odcinku S19 między Duklą a Barwinkiem

W ramach zadania na które wydana została decyzja ZRID wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z istniejącą DK19.

Na trasie powstaną liczne obiekty inżynierskie, w tym15 estakad. Najdłuższa z nich będzie miała aż 1100 m długości i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 27 m od poziomu terenu.

Ponadto w planach jest jeszcze siedem mostów, cztery wiadukty drogowe, pięć przejść dla zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu poprzecznych oraz dodatkowych jezdni.

Via Carpatia w woj. podkarpackim

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski w skład Via Carpatii wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Łączna długość polskiego odcinka Via Carpatia ma mieć około 700 km długości.

Około 170 km szlaku Via Carpatia znajduje się w woj. podkarpackim na drodze ekspresowej S19. Aktualnie kierowcy korzystają już z 82 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Dzięki tej trasie mieszkańcy Podkarpacia uzyskali szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4.

84 km trasy Via Carpatia jest na różnych etapach realizacji

Pozostałe 84,5 km Via Carpatii jest na różnych etapach realizacji. Na etapie budowy są odcinki: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla i teraz Dukla – Barwinek. W fazie budowy jest jeszcze druga jezdnia Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka.

W przypadku odcinka Domaradz – Krosno inwestor jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Natomiast dwa odcinki Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, są na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID.