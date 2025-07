Droga do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”.

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej na odcinku wojewódzkiej drogi nr 213 do węzła Łęczyce na S6. To jeden z dwóch fragmentów trasy do przyszłej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Umowa na pierwszy 11 km odcinek tej drogi, między Lubiatowem a DW213, została podpisana w kwietniu br. z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł.

15 km za prawie 200 mln zł

Za realizację odcinka drogi nr 213 do węzła Łęczyce na S6 o długości blisko 15 km odpowiada konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje prace projektowe, następnie uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w kolejnym etapie rozpocznie prace w terenie. Kontrakt na 15-kilometrowy odcinek opiewa na prawie 200 mln zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2029 r.

Droga do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”

GDDKiA przypomina, że budowa drogi do elektrowni jądrowej o łącznej długości ok. 26 km została podzielona na dwa zadania: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach, a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Cała droga dojazdu do pierwszej planowanej elektrowni jądrowej w Polsce, która połączy S6 z elektrownią, będzie miała przekrój 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie. Nawierzchnia będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś.

Strategiczna inwestycja także dla turystów

Jak zauważa GDDKiA budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów.

Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo i będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk.

Ponadto nowa droga poprawi także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności.