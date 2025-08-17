Ponowne przeliczenie emerytury BEZ WNIOSKU! Emerytura może być nawet o 50 proc. wyższa. Jak to możliwe?

Kobiety z niektórych, wybranych roczników mogą skorzystać ze specyficznej sytuacji, w której ich świadczenie emerytalne jest wyliczane podwójnie, co przekłada się na wzrost emerytury o ponad 50 proc.

Czym jest ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury to procedura, która pozwala emerytom na uzyskanie wyższej wysokości świadczenia emerytalnego poprzez ponowne obliczenie emerytury na podstawie nowych danych lub zmienionych przepisów. Może to nastąpić na przykład wtedy, gdy po przyznaniu emerytury emeryt dostarczy nowe dokumenty dotyczące okresów składkowych lub zarobków, które nie były uwzględnione przy pierwotnym obliczeniu świadczenia, albo gdy zmieniły się przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, co wpływa na korzystniejsze warunki przeliczenia.

Wyższa nawet o 50 proc. emerytura dla kobiet

Według ekspertów, rządzący pozostawili w systemie lukę, która może zapewnić tysiącom kobiet emerytury wyższe nawet o 50 proc. Jak wyjaśniała Interia Biznes, ponowne przeliczenie dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949-1968, które przystąpiły do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych, cytowany przez "Fakt", podkreśla, że Korzyści z tytułu ponownego wyliczenia emerytury są nieporównywalnie większe niż 13., a także 14. emerytura. ZUS nalicza emeryturę tym kobietom w dwóch etapach: najpierw po osiągnięciu wieku emerytalnego, a następnie ponownie po ukończeniu 65 lat. Drugie wyliczenie jest bardziej opłacalne, ponieważ uwzględnia zwaloryzowane składki naliczone również w okresie pobierania pierwszej emerytury, a tabele dalszego trwania życia dla wieku 65 lat są korzystniejsze niż dla wieku 60 lat.

Jakie zyski z ponownego przeliczenia emerytury?

Zgodnie z analizą przedstawioną przez dr. Tomasza Lasockiego i dr hab. Monikę Domańską w periodyku "Praca i zabezpieczenie społeczne", ponowne przeliczenie emerytury skutkuje finalnie znacznie wyższym świadczeniem dla kobiet. Ich wyliczenia pokazały, że kobieta, która osiągnęła wiek 65 lat w 2017 roku, po drugim przeliczeniu mogła liczyć na świadczenie wyższe o nawet 36,5 proc. "Fakt" podaje jeszcze większe wzrosty, uzależnione od roku przejścia na emeryturę:

dla osób przechodzących na emeryturę w 2018 roku, świadczenie było wyższe o 43,3 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2019 roku, świadczenie było wyższe o 47,6 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2020 roku, świadczenie było wyższe o 61,5 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2021 roku, świadczenie było wyższe o 61,4 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2022 roku, świadczenie było wyższe o 71,2 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2023 roku, świadczenie było wyższe o 58,5 proc.

Średnio, zysk z ponownego przeliczenia emerytury w wieku 65 lat dla tych roczników kobiet wynosi 54,4 proc., co jest zgodne z ogólnym stwierdzeniem zawartym w tytule, mówiącym o emeryturach kobiet wyższych nawet o połowę.

Według naukowców, obecna sytuacja finansowo zniechęca kobiety do dłuższego pozostawania na rynku pracy, ponieważ wcześniejsza decyzja o przejściu na emeryturę może być bardziej opłacalna. Wyliczono, że w tym przypadku częstsza waloryzacja środków na kontach i korzystniejsze tablice dalszego trwania życia działają na korzyść emerytek. Dr Lasocki i dr hab. Domańska są zdania, że ta luka w systemie uniemożliwia podniesienie faktycznego wieku emerytalnego kobiet: Jakiekolwiek działania rządzących mające na celu podniesienie efektywnego wieku emerytalnego kobiet (bez podnoszenia ustawowego wieku) nie mają praktycznej szansy na powodzenie.