Jak w poniedziałkowym komunikacie informuje ZUS, niektóre funkcje eZUS nie będą dostępne wieczorem 16 lutego. Powodem są prace serwisowe.

Przez kilka godzin eZUS nie będzie działać

Jak czytamy w opublikowanym w poniedziałek 16 lutego 2026 r. komunikacie, wystąpią ograniczenia w dostępie do portalu eZUS i wszystkich jego funkcji. Z powodu koniecznych prac serwisowych, wspomniane funkcje nie będą działać od godziny 20:00 do godziny 23:00 w poniedziałek 16 lutego.

Ważne Choć instytucja informuje o pracach w godzinach wieczornych, już teraz występują problemy z dostępem do platformy.

W tym czasie lekarze, którzy mają zainstalowaną aplikację mZUS dla lekarza, będą mogli wystawiać e-ZLA, o ile tylko aplikacja jest sparowana z kontem eZUS.

Dostępna będzie za to mobilna aplikacja mZUS dla klientów indywidualnych.

Zmiany w PUE ZUS

Platforma PUE ZUS przechodzi obecnie transformację w nowy portal eZUS. Oferuje on bardziej intuicyjny interfejs dla przedsiębiorców, a także bezpieczniejsze, dwuskładnikowe logowanie.

W eZUS przedsiębiorcy będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji o saldzie rozliczeń z ZUS, zwolnieniach lekarskich swoich pracowników czy do wiadomości z ZUS. Z okna startowego przejdą do swoich spraw w ZUS czy do katalogu usług. Nowy widok zastąpi kilka dotychczasowych oddzielnych zakładek

- mogliśmy przeczytać w komunikacie ZUS z 29 grudnia 2025 roku.