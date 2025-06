W sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w końcu coś się ruszyło. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ostatniego, ok. 14-kilometrowego odcinka w ciągu drogi ekspresowej S17, który umożliwi domknięcie Warszawskiego Węzła Drogowego.

Wyboista droga do zamknięcia Warszawskiego Węzła Drogowego

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy od wielu lat napotyka na ciągłe przeciwności, dlatego aby przeciąć toczące się liczne odwołania w sądach, GDDKiA postanowiła wycofać poprzednie wnioski o wydanie decyzji środowiskowych i rozpocząć prace od nowa. Ogłoszony przetarg obejmuje trasę od Drewnicy do węzła Warszawa Wschód (pierwotnie Zakręt). Poprzednio droga była podzielona na dwa krótsze odcinki Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (pierwotnie Zakręt). Zadaniem zwycięskiego biura projektowego będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizowane będą spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. GDDKiA zapewnia, że weźmie pod uwagę opinie społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia.

Następnym krokiem będzie złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie nowego wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne.

Po uzyskaniu RDOŚ będzie można przystąpić do wykonania projektu budowlanego, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie przystąpić do robót budowlanych w terenie.

GDDKiA zakłada, że przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji realizacja inwestycji to lata 2032-2035.

WOW domknie ring wokół Warszawy

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 km trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Budowa warszawskiego ringu rozpoczęła się oddaniem do użytku w 2008 r. 10,4-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8.

Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Odcinek S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, został oddany do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km między węzłami Marki i Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek.

Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później oddano do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km.

Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe - S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód.

Do domknięcia ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód, co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota-Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.

Źródło: GDDKiA