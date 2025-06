W przetargu na realizację odcinka Police - Goleniów w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6 wpłynęło łącznie pięć ofert – podał GDDKiA. Ceny proponowane przez wykonawców wahają się od 4,92 do 8,52 mld zł, co oznacza, że żadna z pięciu ofert nie mieści się w budżecie przewidzianym przez inwestora. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała wydać maksymalnie 4,8 mld zł. Oferty będą teraz weryfikowane i oceniane, by wybrać najkorzystniejszą.

Reklama

Kryteriami oceny ofert najtrudniejszego zadania na ZOS

Postępowanie na wybór wykonawcy odcinka Police - Goleniów ruszyło wraz z pozostałymi dwoma odcinkami w grudniu ubiegłego roku. Propozycje wykonawców na realizacją pozostałych dwóch odcinków ZOS (Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police) poznaliśmy już maju, a teraz znamy chętnych do wybudowania najtrudniejszego, z uwagi na tunel pod Odrą, zadania na ZOS.

1 Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena w zł 1 MIRBUD S.A - Lider Konsorcjum; Samsung C&T Corporation – Partner Konsorcjum 8517880086,03 2 PORR S.A. - Lider; PORR Bau GmbH – Partner; Gülermak S.A. – Partner Konsorcjum 5589120000,00 3 BUDIMEX S.A - Lider; FERROVIAL CONSTRUCTION (UK) LIMITED – Partner Konsorcjum 5822481622,08 4 CCS Claims Consulting Samson Zbigniew Szymczak 4920000000,00 5 NDI S.A. - Lide; DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. – Partner Konsorcjum; DOGUS CONSTRUCTION POLAND Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 531158608,10

Teraz nastąpi badanie i weryfikacja ofert. Jak wyjaśnia GDDKiA kryteriami oceny ofert jest w 60 proc. cena, na pozostałe 40 proc. Składa się na to przedłużenie okresu gwarancji na wyposażenie tunelu (20 proc.), obiekty mostowe (10 proc.) i konstrukcje oporowe (10 proc.). Termin zakończenia procedur jest uzależniony również od tego, czy oferenci skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Jak zwykle w takich procedurach postępowania przetargowe będą także podlegały standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

GDDKiA planuje, że umowa w wybranym wykonawcą będzie mogła być podpisana w IV kwartale tego roku.

/> />

Plan realizacji inwestycji

W marcu tego roku GDDKiA otrzymała decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków ZOS. Obecnie trwają procedury odszkodowawcze za niezbędne nieruchomości zajęte pod budowę drogi.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót budowlanych. Ze względu na konieczność drążenia 5-kilometrowego tunelu pod Odrą, termin wykonywania prac budowlanych dla odcinka Police – Goleniów będzie znacząco dłuższy niż dla standardowych odcinków drogowych. Zakończenie prac budowalnych GDDKiA planuje w 2033 roku. Wcześniej, bo już na przełomie 2028 i 2029 roku, kierowcy będą mogli korzystać z odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police.

Odcinek Police - Goleniów z najdłuższym tunelem drogowym w Polsce

Odcinek Police - Goleniów będzie miał długość 23,4 km. Nowa trasa przekroczy Odrę tunelem o długości 5 km. - Każda z dwóch jezdni drogi S6 będzie poprowadzona osobnym tunelem drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych - podaje GDDKiA.

Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie poprowadzona na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Inwestycja obejmie również budowę dwóch węzłów drogowych i jeden węzeł zostanie rozbudowany. Na trasie powstaną 22 obiekty mostowe, w tym aż osiem nad ciekami wodnymi.

Powstaną też dwa duże górne przejścia dla zwierząt oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych między węzłami Modrzewie i Goleniów Północ.

Ring wokół Szczecina odciąży obecny przebieg A6, S3 i S6

Nowa S6 domknie ring wokół stolicy woj. zachodniopomorskiego, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Zachodnia Obwodnica Szczecina odciąży także obecny przebieg tras A6, S3 i S6, które omijają miasto od południa oraz wschodu, gdzie w miesiącach letnich tworzą się spowolnienia i zatory drogowe.

Inwestycja będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Dojazd z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, skróci się z 58 km do 23 km, co skróci czas przejazdu kilkukrotnie.

Źródło: GDDKiA