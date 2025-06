Trasa S8 między Polichnem i Studziankami to pierwszy w Polsce doświadczalny odcinek wykonany w technologii betonu cementowego, który powstał w 2002 roku, a zatem jeszcze przed rozbudową DK8 do standardu drogi ekspresowej i służył kierowcom ponad 20. lat, co według GDDKiA w pełni potwierdziło założenia trwałości nawierzchni. Teraz przyszedł czas na remont.

Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na naprawę najstarszego, 9-kilometrowego betonowego odcinka jezdni drogi ekspresowej S8 w kierunku Warszawy, między Polichnem i Studziankami. Prace wykona firma Strabag. Wartość kontraktu opiewa na 37,1 mln zł, ale jest to tzw. zamówienie podstawowe.

Poza 9-kilometrowym odcinkiem S8 zadanie obejmuje możliwość remontu kolejnych 3 km trasy, jako rozszerzenie zamówienia podstawowego. GDDKiA podaje, że finalnie wyremontowany będzie odcinek o długości 12 km.

/> />

Zakres prac remontowych

Na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy rozebrana będzie stara nawierzchnia betonową o grubości 28 cm. Na jej miejsce położona będzie nawierzchnia bitumiczna, która zostanie wzmocniona specjalną siatką.

Zwieńczeniem prac będzie odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Zmiana technologii wykonania nawierzchni wynika z przyczyn praktycznych. Remont zostanie wykonany szybciej i będzie mógł być realizowany etapami.

Co czeka kierowców?

Inwestor przewiduje, że prace potrwają około czterech miesięcy. W trakcie ich realizacji ruch w obu kierunkach będzie przeniesiony na drugą jezdnię, w układzie 1+1. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.

W czasie prowadzonych robót przewiduje się możliwość zamykania łącznic węzłów, które znajdą się na trasie prowadzonego remontu.

Utrzymana ma być jednak dostępność do takich obiektów, jak stacje paliw, motele itp. Wykonawca będzie mógł prowadzić roboty budowlane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, także w dni świąteczne.