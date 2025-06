Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód - Zamość Południe – podała GDDKiA. Oznacza to, że prace przy budowie 12,5 kilometrowego odcinka trasy na południe od Zamościa mogą być rozpoczęte. GDDKiA planuje, że budowa rozpocznie się w III kwartale tego roku. Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj przez firmę Budimex. Wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.

Reklama

/> />

Reklama

Planowany przebieg trasy Zamość Wschód - Zamość Południe

Odcinek drogi ekspresowej S17 na południe od Zamościa przebiegać będzie nowym śladem. Początek inwestycji zlokalizowany jest na planowanym węźle Zamość Wschód, na skrzyżowaniu z DK74 w Jarosławcu. Następnie nowa droga będzie biegła po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17. Trasa ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej.

Węzeł Zamość Południe zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce.

/> />

Zakres inwestycji na odcinku Zamość Wschód - Zamość Południe

Planowana trasa będzie drogą ekspresową o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi. Na trasie powstaną tez liczne obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga krajowa nr 74. Od granicy Zamościa do węzła Zamość Wschód, na odcinku o długości 1,7 km, rozbudowana będzie „stara” droga krajowa. Natomiast od węzła Zamość Wschód do Jarosławca na odcinku o długości 1,8 km, droga krajowa nr 74 poprowadzona będzie nowym śladem, omijającym zabudowania miejscowości od południowej strony.

Dzięki temu rozwiązaniu ruch tranzytowy wyprowadzony zostanie poza obszar zabudowany, a co ważniejsze nie trzeba będzie wyburzyć kilkunastu budynków w Jarosławcu.

Dla obu fragmentów DK74 GDDKiA ma już decyzję środowiskową, a kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Źródło: GDDKiA