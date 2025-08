Osobiste Konto Inwestycyjne

Domański przedstawił na konferencji prasowej założenia tzw. Osobistego Konta Inwestycyjnego.

- Proponujemy Osobiste Konto Inwestycyjne 100 tys. zł bez podatku. Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, efektywnego inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych - zapowiedział Domański.

Dodał, że do konta inwestycyjnego będą mogły trafić środki, takie jak akcje czy obligacje oraz inne instrumenty dopuszczone do obrotu, np. fundusze ETF. Z kolei udział lokat oraz obligacji oszczędnościowych wchodzących w skład części oszczędnościowej konta będzie mógł wynieść do 25 tys. zł.

Minister podkreślił, że powyżej kwoty 100 tys. zł naliczany będzie „niski, stabilny podatek od tych nadmiarowych, wyższych aktywów w wysokości poniżej 1 proc.”.

- W przypadku inwestycji sięgającej 50 tys. zł i przy stopie zwrotu na poziomie 5 proc. obecnie podatek od zysków kapitałowych wyniósłby 475 zł. W przypadku skorzystania z konta OKI ten podatek wyniesie zero, natomiast w przypadku zwrotu z inwestycji sięgającego 10 proc. ta korzyść przy tej samej zainwestowanej kwocie jest jeszcze większa, bo w przypadku obecnych rozwiązań podatek wyniósłby 950 zł, w przypadku skorzystania z konta OKI podatek wyniesie zero - wyjaśnił Domański.